Шугалей рассказал, почему россиянка Мира Тэрада не может вернуться на Родину из США

18.03.2021, Москва, Андрей Соколов

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей раскритиковал работу генерального консульства РФ в Хьюстоне. Свой комментарий социолог оставил в своем Telegram-канале.

Сейчас президент ФЗНЦ занят возвращением на родину россиянки Миры Тэрады (до 2017 года – Оксана Вовк), которая с 29 января находится в тюрьме штата Луизиана. Однако эта работа, по словам социолога, затрудняется из-за работы российского консульства в США.

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По словам Максима Шугалея, он неоднократно пытался связаться с диппредставительством России в Хьюстоне, однако не услышал в ответ ничего, кроме пустых гудков.

«Первый – факс. А второй, по которому можно связаться с сотрудниками консульства, с 14-16.30 не отвечал или срывался после третьего гудка. Возникает вопрос – как нашим соотечественникам дозвониться в консульство или попасть на прием? Неужели короткие гудки – это все, на что они могут надеяться, попав за границей в беду?», – сообщил глава ФЗНЦ.

Также Шугалей прокомментировал действия советника генерального консульства России в Хьюстоне Дмитрия Просвиркина. Неделю назад представитель ведомства заявил, что сейчас возвращение Тэрады в Россию зависит от американской стороны, которая должна назначить дату её депортации. По словам советника внешнеполитического ведомства, консульство России еще 18 февраля подало все документы, а 1 марта подтвердило гражданство девушки.

«Но почему документы, столь необходимые нашей соотечественнице для возвращения на родину, начали готовить после того, как был нарушен срок ее освобождения? Почему бы их не запросить в декабре?» – интересуется социолог.

Кроме того, по словам главы ФЗНЦ, в своем письме матери девушки Светлане Рогожиной Просвиркин обещал узнать точную дату освобождения у представителя миграционной службы, однако никакой информации с тех пор не поступило.

«Ситуация с ее незаконным задержанием под стражей чудовищна еще и потому, что 21 марта у Миры Тэрады день рождения, который она должна была отметить с семьей, на Родине», – отметил Шугалей.