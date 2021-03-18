Подпишись на рассылку
18.03.2021, Москва, Андрей Соколов
 
Дзен, Политика, Россия, США
Просмотров:

Шугалей рассказал, почему россиянка Мира Тэрада не может вернуться на Родину из США


Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей раскритиковал работу генерального консульства РФ в Хьюстоне. Свой комментарий социолог оставил в своем Telegram-канале.

Сейчас президент ФЗНЦ занят возвращением на родину россиянки Миры Тэрады (до 2017 года – Оксана Вовк), которая с 29 января находится в тюрьме штата Луизиана. Однако эта работа, по словам социолога, затрудняется из-за работы российского консульства в США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Максима Шугалея, он неоднократно пытался связаться с диппредставительством России в Хьюстоне, однако не услышал в ответ ничего, кроме пустых гудков.

«Первый – факс. А второй, по которому можно связаться с сотрудниками консульства, с 14-16.30 не отвечал или срывался после третьего гудка. Возникает вопрос – как нашим соотечественникам дозвониться в консульство или попасть на прием? Неужели короткие гудки – это все, на что они могут надеяться, попав за границей в беду?», – сообщил глава ФЗНЦ.

Также Шугалей прокомментировал действия советника генерального консульства России в Хьюстоне Дмитрия Просвиркина. Неделю назад представитель ведомства заявил, что сейчас возвращение Тэрады в Россию зависит от американской стороны, которая должна назначить дату её депортации. По словам советника внешнеполитического ведомства, консульство России еще 18 февраля подало все документы, а 1 марта подтвердило гражданство девушки.

«Но почему документы, столь необходимые нашей соотечественнице для возвращения на родину, начали готовить после того, как был нарушен срок ее освобождения? Почему бы их не запросить в декабре?» – интересуется социолог.

Кроме того, по словам главы ФЗНЦ, в своем письме матери девушки Светлане Рогожиной Просвиркин обещал узнать точную дату освобождения у представителя миграционной службы, однако никакой информации с тех пор не поступило.

«Ситуация с ее незаконным задержанием под стражей чудовищна еще и потому, что 21 марта у Миры Тэрады день рождения, который она должна была отметить с семьей, на Родине», – отметил Шугалей.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть