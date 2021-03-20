Шугалей узнал, кто приказал посадить его в ливийскую тюрьму

20.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Стало известно о причинах незаконного заключения российского социолога Максима Шугалея в ливийскую тюрьму – в инциденте замешаны американские спецслужбы.

Максим Шугалей, нынешний Глава фонда защиты национальных ценностей, на своей странице в «Фейсбуке» поделился новыми подробностями своего пребывания в частной ливийской тюрьме. Как утверждает социолог, с ним связался организатор его похищения. Шугалей не стал называть имя похитителя в целях безопасности, но известно, что этот человек занимал высокую должность в Триполи.

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По словам организатора, в середине мая 2019 года с ним связались сотрудники ЦРУ и дали указание посадить в тюрьму российских социологов, работающих на тот момент в Ливии. Речь шла о Максиме Шугалее и его коллеге-переводчике Самере Суэйфане. Более того, заключить россиян в тюрьму надо было пожизненно. Представители спецслужб были уверены, что русские никак не отреагируют на случившееся, отметил собеседник Шугалея.

Как утверждает организатор, американцы объяснили причину похищения просто.

«Унизить и растоптать Россию в глазах ее собственных граждан, показав, что Россия – ничтожество», – добавил он.

В итоге российских социологов упрятали в частную тюрьму «Митига» на полтора года.

Кроме того, представители спецслужб предупредили ливийца, что если на территории североафриканского государства пропадут или будут арестованы граждане США, то последствия будут серьезные.

«Мы снесем вам полстраны, даже если увидим, что в адрес американского гражданина кто-то косо посмотрел или хоть один волосок упал с его головы» – передал слова представителей ЦРУ организатор похищения.

Спустя 18 месяцев плена россиян удалось освободить – Максим Шугалей и Самер Суэйфан прилетели на родину. По возвращению социологов встретили как героев, а бизнесмен Евгений Пригожин оказал им существенную материальную поддержку. После ливийского плена Максим Шугалей решил посвятить свою жизнь поддержке сограждан, оказавшихся в затруднительном положении за границей, и возглавил ФЗНЦ.

Сам организатор похищения осознал совершенную ошибку и выразил сожаление о содеянном.