Шухер! В России уголовную субкультуру признали экстремизмом

17.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Верховный суд России признал движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией, и теперь его деятельность, символика и идеология официально запрещены.

Таким образом, российские власти на законодательном уровне загоняют АУЕ обратно в аутентичную для него среду – тюрьмы и колонии, препятствуя распространению вне исправительных учреждений.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», такое решение Верховного суда стало ответом российской судебной системы на соответствующий иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации. При этом 14 августа генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения, особо уделив внимание противодействию распространению среди подростков идеологии движения «АУЕ».

После сегодняшнего судебного решения уголовная субкультура подпадает под статью 282.1 «Организация экстремистского сообщества» с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей.

Субкультура «АУЕ», зародившаяся в начале прошлого десятилетия, романтизирует распространенные в местах лишения свободы уголовные понятия, исповедующая эту идеологию преимущественно молодежь и подростки сколачивает неформальные преступные сообщества с подобием структуры и иерархии, принуждая как членов этих сообществ, так и других подростков отчислять сбережения в «общак».

Для «АУЕ» характерно подчеркнуто асоциальное мировоззрение: презрение к представителям правоохранительных структур, заработок желательно криминальным путем, отношение к обществу – сугубо потребительское. Постулируются архаичные и извращенные представления, касающиеся бытовой, социальной и интимной стороны жизни человека (работающий на государство – лох, на первом месте не семья, а братва, оральные ласки в сексе – зашквар, насилие – единственный способ решения спорных вопросов)

По сути, «АУЕ» является своего рода продолжением субкультуры «гопников», доминировавшей в конце 80-х – начале 90-х в большинстве городов постсоветского пространства и также взявшей на вооружение переделанные на определенный лад уголовные понятия. Но в отличие от «госпников» (сами себя представители этого движения так не называли) не добившейся подобного расцвета. В частности, «ауешникам» не удалось создать мощных ОПГ, будучи широко представленными в Восточной Сибири и, в частности, в Забайкалье, они не смогли составить серьезной конкуренции другим агрессивным, на этот раз исключительно прозападным субкультурам, таким как футбольные фанаты, «правые», реперы, в других регионах России, нередко проигрывая им в стычках.

Следует отметить, что как и к «гопникам», «профессиональная» воровская прослойка зачастую относится к представителям (если только отдельные ячейки не контролируются непосредственно криминальными авторитетами из мест лишения свободы) «АУЕ» с нескрываемым сарказмом, как к неподкрепленным криминальным опытом подражателям.

По официальным данным, только в российской социальной сети «ВКонтакте» были выявлены 4 тысячи 231 тематическая АУЕ-группа, объединяющая 9 миллионов 160 тысяч подписчиков. Самыми резонансными преступлениями, которые приписывают сторонникам «АУЕ» называют: массовые беспорядки со взятием заложников в читинском ПТУ в 2011 году; два совершенных и два неудачных самоубийства воспитанников детского дома в забайкальской Шилке, из-за вымогательств со стороны «АУЕ»-сообщества в 2014 году; нападение на воинский эшелон в Петровске-Забайкальском и избиение без каких-либо видимых причин отдыхающих в Таврическом саду Санкт-Петербурга в 2018 году и другие.

Символами, отличающими представителей субкультуры «АУЕ», являются восьмиконечные черно-белые «воровские звезды» (отрицалово), полууголовный слэнг, одежда фирмы Adidas, как правило заниженные дешевые автомобили.