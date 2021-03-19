Шухевич: Будем специально злить Москву и Польшу!

19.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Западная Украина должна продолжать переименование улиц и стадионов в честь главарей ОУН-УПА – ведь это раздражает не только Россию, но и Польшу, которая не забыла о своих претензиях на Галичину.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил сын командующего УПА экс-депутат Верховной рады Юрий Шухевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина отрывается, отрезает ту пуповину, которая нас связывала с Москвой. И еще много в чем связывает. Потому там так и злятся в Москве, потому что они понимают, что мы все дальше и дальше отходим, отдаляемся. Они этого не могут нам простить, что мы начинаем прозревать.

Что касается переименований – в Тернополе переименовали стадион на стадион имени Романа Шухевича, во Львове областной совет предложил переименовать стадион «Арена-Львов», дать ему имя Бандеры. И это нормально, это мы еще дальше отходим от Москвы.

И от Варшавы, кстати. Все дальше и дальше. Прочитайте, то, что обратились поляки к нам. Что там написано? Что Шухевич виноват в геноциде польского народа на Волыни и Восточной Малопольши. Вдумайтесь, Восточная Малопольша – это же Польша на Галичине, и они этого не забыли. Для них мы тут, во Львове, – Малопольская Сходня. И они имеют наглость так к нам обращаться!

Потому, тем более, оправдано это обращение к президенту и премьеру, чтобы стадиону «Арена-Львов» дали название имени Степана Бандеры», – заявил Шухевич.

С ним согласился боевик Тарас Елейко, по мнению которого Украина ведет гуманитарную войну не только с Россией, но и с Польшей:

«Если с военным конфликтом, с войной, которая у нас сейчас есть с московитами, все понятно – это агрессия. Кроме того, против Украины идет гуманитарная война. И гуманитарную войну ведут не только московиты, а ведут и поляки.

Если посмотреть в корень, то история нашего сосуществования с Польшей – это больше шести столетий войны. И последний вооруженный конфликт у нас закончился только сто лет назад.

С московитами у нас война длится 350 лет. А гуманитарная идет все 350, перманентно меняясь военной. Так вот, именно эта реакция каждого государства на переименование тех или иных наших или стадионов, или аэропортов нашими героями, отрицание их – это их гуманитарная война против нашей истории».