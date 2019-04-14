Шухевич мечтает: США превратят Украину в щит против России и меч над Европой

14.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина могла бы стать любимым вассалом США – Вашингтон может вложить деньги в Киев и в дальнейшем использовать его как против России, так и против Европы.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА Романа Шухевича, депутат Верховной Рады Юрий Шухевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за европейские ценности, но классические, а не то, что там теперь делается. И потому мы бы могли Европе определённые духовные ценности сами принести, которые мы сберегли. А они только думают про материальные, чтобы им было выгодно, чтобы им было хорошо, чтобы они могли деньги зарабатывать, и ничего, они даже взносы в НАТО не платят. Взяли обязательства, но не платят», – сказал Шухевич.

«Потому у меня другая концепция, я ещё в 2002 году написал статью «Три дороги» – о том, какой бы должна была быть наша внешняя политика, и одна с тех дорог, что мы должны более тесно сотрудничать с США, так как я в 2002 году сказал, что конфликт между ЕС и США неизбежен.

И тогда Америка должна была бы так же, как она после войны возрождала разгромленную, разбитую Германию, чтобы её сделать щитом против Востока, она могла бы поставить на Украину и сделать её одновременно щитом против России, так как российская угроза, как видите, усиливается, а с другой стороны таким дамокловым мечом над Европой», – рассказал Шухевич.