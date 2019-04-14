Шухевич вспомнил, как жёстко отвечал Байдену в Раде, но не вслух

14.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Когда некоторые представители американского истеблишмента советуют Украине прислушаться к идее о переходе к федеративному устройству, США следует в ответ предлагать предоставить максимальные права самостоятельности штату Калифорнию.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил сын командира УПА Романа Шухевича, депутат Верховной рады Юрий Шухевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что нам навязывают – федерализацию, автономный статус Донецкой и Луганской областей, это не федерализация, это конфедерализация, так как у них будет право внешних отношений с другими странами.

Тут Байден приехал, выступал перед нами в Верховной Раде, мол, а почему вам не сделать федеральный штат? А мне хотелось ему сказать: «Сделай Калифорнию автономным штатом, у которого было бы право отношений с Мексикой, и чтобы Мексика там распоряжалась, как хотела. Сделай, покажи пример!». Так нет, они нам это диктуют, лишь бы они могли спокойно спать», – заявил нардеп.

«Я сторонник вхождения в НАТО, но совсем не сторонник Евросоюза. Я считаю, что то, что мы ассоциативный член, этого достаточно – на Турцию посмотрите, сколько лет она в ассоциации и что-то не думает туда переться. Я всегда считал, что у нас ещё не зажила шея от московского ярма, чего ж мы уже пихаем голову в европейский хомут?» – добавил Шухевич.