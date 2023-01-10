Шукшина – на подтирку нацистам. Как в Киеве добивают русскую культуру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Посмотрите на это фото. На нем – книги, которые сгружают охапками из библиотек и везут перерабатывать в туалетную бумагу.

Здесь мы видим Василия Шукшина, Юрия Олешу (автора «Трех толстяков»), Юрия Нагибина, создателя многих прекрасных рассказов и повестей, Юрия Германа (помните фильмы «Дорогой мой человек», «Дело Румянцева» и «Мой друг Иван Лапшин» по его повестям и сценариям?) и других писателей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Их произведения отправляются в макулатуру для производства знаете чего? Пипифаксов, коими будут подтирать свои высокосвидомые зады херои ВСУ.

Это не фейк и даже не метафора. Это один из главных нацистских мемов сегодня. Символ «культуры», «нравственности» и «духовности» украинства. Для которого подтереть величайшей русской литературой тупые бандеровские ж…ы является верхом хуторянской эстетики.

Знаете, тут прямо-таки напрашивается сравнение с классикой. Правда, чешской, но, вероятно, тоже утилизированной по причине русского перевода. (Приношу извинения за лексику, но это из официального издания).

«- Ты уже вытер задницу? – спросил генерал-майор Швейка. – Так точно, господин генерал-майор, всё в порядке. – Больше срать не будешь? – Так точно, господин генерал-майор, готов. – Так подтяни штаны и встань опять во фронт!»

(Ярослав Гашек. «Приключения бравого солдата Швейка»).

Сразу представляется аналогичная картина, но уже в наши дни. Приезжает Верховный г… авнокомандующий Зеленский вместе со своей сворой, пардон, свитой, Залужным, Шмыглом, Ткаченкой и прочими коломойцами на позиции где-нибудь под Бахмутом и торжественно вышагивает к брустверу с подарком для хероев – ожерельем из патриотических рулонов.

Ну прямо как Хазанов в одной из старых советских антреприз. И вся свора, пардон, свита, с теми же монистами семенит за ним мелкими шажками.

А херои в это время сидят над канавой со спущенными штанами и ремнями на шеях, трясясь от ужаса после огневого контакта с «вагнеровцами», и никак не могут унять неожиданную «швыдку Настю» (по-простому говоря, диарею). Очень им непросто вскочить и встать во фронт даже в присутствии высшего руководства.

Как поступит Верховный Г. в таком случае? Наверняка, что мудро. Подойдет, к примеру, поближе и, зажав нос марафетными пальчиками, привычно прогнусавит нечто вроде :

«Хероям слава! За твои подвиги награждаю тебя, хлопче, собранием сочинений москальского ворога Левка Товстого!»

Тут уже и хлопче, придерживая испачканные штаны, вскакивает, отдаёт честь и трепетно принимает почетную награду. И оба весело ржут, совсем как в «95 квартале», ибо им так весело, что прямо обхохочешься. Правда, вдруг может прилететь от Пригожина, и тогда уже никаких рулонов не хватит, но кто не рискует, тот не подтирается москалями.

Скажете, фантазии? Должен разочаровать. На распространение этих фантазий работает вся пропагандистская укромашина, а на превращение величайших гениев человечества, Толстого, Пушкина, Чехова, Достоевского и других в рулоны для хероев – промышленность.

Впрочем, подобные националпатриотические «культурные инициативы», проникнутые быдляцким «тонким юмором», уже почти перестали удивлять. Более удивительно другое: состояние мозгов у тех куян, которые добровольно несут русские книги в утиль для глумления над ними в херойских сортирах. Вот один из примеров.

Сбором русских книг в Киеве для последующей их утилизации занимается «книгарня» «Сяйво» («Сияние»). Намедни провластные паблики сообщили, что через нее прошло уже около 50 тонн (!) «москальской продукции», которую потом отправили на переделку в рулоны для вояков ВСУ.

И огромную часть этой «продукции» принесли свидомые куяны. Вы понимаете, что сие означает? То, что многотысячная орава манкуртов притащила 50 тонн литературного достояния своих родителей, дедов и прадедов для издевательств над ними и, значит, над своими предками. До какого же скотского состояния надо было довести народ, чтобы он сделал такое?..

Несколько слов о «Сяйве». Это был знаменитый еще с советских времен книжный магазин, где можно было купить лучшие произведения отечественной и мировой литературы. С наступлением незалежности все русское из него начали искоренять, но ещё в течение лет 15 кое-что оставалось: русская классика, великолепные переводы классики зарубежной, в том числе, и Гашека.

Затем, вскоре после «оранжевого» Майдана, какие-то разгулявшиеся активисты возжелали это «Сяйво» себе захапать под ресторан (самый центр, почти Крещатик). Ой, что там почалося! Киевская укромовная ынтылыхенция практически единым фронтом выступила в защиту своего поставщика «разумного, доброго, вечного». Поддержала ее и интеллигенция русская, которая ещё надеялась, что «Сяйво» не предаст дружбу двух культур.

Рейдеры с позором ретировались, а книгарня на козырном месте осталась. Правда, вскоре из неё полностью исчезла русская литература, а взамен появились «шедевры» в виде опусов всяких там забужек, лузиных, подеревянских и прочей укрогалиматьи. Это так расстроило некоторых из защитников книгарни, что те пожалели о своих порывах и поняли, что теперь предпочли бы там ресторан. Где хоть можно было бы сто граммов взять и помянуть некогда действительно сиявший знаниями магазин…

Нацисты продолжают издеваться над всем, что имеет хоть какое-то отношение к русской культуре. Прежде всего это Александр Сергеевич Пушкин. Его памятник, поставленный в Пушкинском парке недалеко от киностудии Довженко ещё в 1962 году, национал-свидомые павианы расписали похабными надписями так, что чистого места не осталось.

Вдобавок ещё и нацепили на голову картонный ящик, чтобы никто не мог видеть благородный профиль «солнца русской поэзии».

Это единственный памятник великому поэту, пока еще стоящий на территории главхутора на своём месте. Остальные снесены, в том числе, известный бюст на площади Славы.

Свалены почти все памятники и переименованы практически все улицы, имевшие отношение к Пушкину и к другим представителям русской культуры, искусства, общественной мысли, военной славы и так далее.

В топонимике остались только фамилии деятелей, в основном из области науки, на которых власть нынешних временщиков решила поспекулировать, присвоив их достижения «титульной нации». Например, инженера Игоря Сикорского, который вообще-то был до мозга костей русским и украинство терпеть не мог.

А совсем недавно министерство антикультурки во главе с «почётным президентом» коломойской телеканализации «1+1» Ткаченкой объявило об увольнении Михаила Резниковича, многолетнего главного режиссёра киевского театра им. Леси Украинки (бывшего Соловцов-театра и Театра Русской драмы).

Престарелый Резникович лечится в Англии, и его отсутствие было использовано для фактического уничтожения последнего «храма искусств», где ещё сохранялся хоть какой-то намёк на связь с русской культурой. И этому уничтожению даже не попробовали воспрепятствовать его бывшие звезды типа Ады Роговцевой, сыгравшей в советское время всевозможных большевичек, а потом ставшей ярой нацисткой.

Что неудивительно: ведь она со своим с мужем Степанковым после служения коммунизму на съемочной площадке пела на кухне бандеровские песни…