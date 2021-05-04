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04.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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Шулеры Верховной рады вычеркнули слово «Украина»

Новости УкраиныНесмотря на то, что ранее украинские власти обещали, что вопрос продажи украинской земли иностранцам...

Несмотря на то, что ранее украинские власти обещали, что вопрос продажи украинской земли иностранцам будет решаться на референдуме, в законодательство уже вносятся правки, открывающие такую возможность.

Об этом в эфире «CapitalTV» заявил экономический эксперт Роман Губриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, законопроект № 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» предусматривает исключение из Земельного кодекса упоминания того, что покупать землю могут только граждане и юридические лица Украины.

«Главная функция этого законопроекта – там заложена такая уловка, что, изменяя целевое назначение земельного участка, иностранцы могут получать контроль, то есть не только брать его в длительную аренду, но и даже оформлять на него права собственности. Но наши лоббисты настолько лоббировали, что там предусмотрели уже просто шулерские вещи.

Например (на что прямо обращает внимание Главное юридическое управление в своем выводе к этой законотворческой репризе), они убрали из текста формулировки 130 статьи слово «Украина». Там [была] такая формулировка, что земли сельскохозяйственного назначения физические лица могут передавать в пользование юридическим лицам Украины. Они слово «Украины» вычеркнули – мелко-мелко пакостное шулерство. В итоге получилось, что могут передавать просто юридическим лицам, в том числе иностранным.

В данном законопроекте ужас полнейший с точки зрения технико-юридического языка. Туда очень много всего напихали, а в силу того что у наших лоббистов и лоббировать-то не особо качественно получается, получился полный сыр-бор и каша», – сказал Роман Губриенко.


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