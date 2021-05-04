Шулеры Верховной рады вычеркнули слово «Украина»

04.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Несмотря на то, что ранее украинские власти обещали, что вопрос продажи украинской земли иностранцам будет решаться на референдуме, в законодательство уже вносятся правки, открывающие такую возможность.

Об этом в эфире «CapitalTV» заявил экономический эксперт Роман Губриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, законопроект № 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» предусматривает исключение из Земельного кодекса упоминания того, что покупать землю могут только граждане и юридические лица Украины.

«Главная функция этого законопроекта – там заложена такая уловка, что, изменяя целевое назначение земельного участка, иностранцы могут получать контроль, то есть не только брать его в длительную аренду, но и даже оформлять на него права собственности. Но наши лоббисты настолько лоббировали, что там предусмотрели уже просто шулерские вещи.

Например (на что прямо обращает внимание Главное юридическое управление в своем выводе к этой законотворческой репризе), они убрали из текста формулировки 130 статьи слово «Украина». Там [была] такая формулировка, что земли сельскохозяйственного назначения физические лица могут передавать в пользование юридическим лицам Украины. Они слово «Украины» вычеркнули – мелко-мелко пакостное шулерство. В итоге получилось, что могут передавать просто юридическим лицам, в том числе иностранным.

В данном законопроекте ужас полнейший с точки зрения технико-юридического языка. Туда очень много всего напихали, а в силу того что у наших лоббистов и лоббировать-то не особо качественно получается, получился полный сыр-бор и каша», – сказал Роман Губриенко.