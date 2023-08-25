Шум дошёл до Москвы: Инспекция едет разбираться с потерями под Херсоном

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Помогающий бойцам в СВО волонтер Владимир Романов сообщил о том, что военная контрразведка прислала инспекцию, которая разбирается с ситуацией вокруг 205 бригады, откуда поступали сведения о больших потерях российских военных на островах под Херсоном.

«Прямо сейчас на острове крошат наших пацанов. Всем, чем можно. Парни дают цели, видео целей – никто не работает. Парни выявляют цели, ведут, шлют координаты, но дальше начальника разведки информация не уходит. Командир роты с бойцами попытались выдвинуться на эвакуацию парней. Их остановили… На остров парней заводили вчера днём – прямо под фиксацию противником», – описывал ситуацию Романов накануне.

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Такие же данные приводил в своем канале и военкор Роман Сапоньков.

«Шлют наших пацанов без артподдержки, без коптеров – кладут пацанов пачками», – приводил он сообщение от бойцов.

Воюющий в Херсонской области контрактник-доброволец с позывным «Осетин» пояснил, что потери на островах есть и у противника. ВСУ периодически высаживают туда спецназ и тероборону, по которым бьет русская артиллерия. Десантируются и россияне, но полного контроля над островами на Днепре нет.

«Это война, без потерь не обойтись. Вы скажете: зачем потери, если можно избежать их? Но здесь не избежать, ведь потом мы просрем остров полностью, и некоторые начнут на всю страну освещать, как мы просрали целые острова на Днепре, и как хохол сможет попереть оттуда на левый берег. А дальше последуют штурмы островов, которые полностью под контролем ВСУ, и тогда потерь будет в 5 раз больше. А зачем нам это надо? Ведь лучше ,чтобы хотя бы части островов были под нашим контролем, и тогда потери будут не только у нас», – описывает военную логику «Осетин».

Известный военкор Евгений Поддубный подтвердил, что сведения дошли до Москвы.

«Насколько мне известно, руководство Армии России оперативно отреагировало на общественные сигналы. Фактура проверяется. К этому процессу привлечены авторитетные боевые офицеры и генералы. После этого, на основании достоверных фактов будут сделаны выводы», – написал Поддубный в своем блоге.