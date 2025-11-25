Шум в прессе сорвал тайную поставку немецкой бронетехники ВСУ из Чили

Игорь Шкапа.  
25.11.2025 14:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 644
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Недавно в Чили разразился скандал: СМИ выяснили, что готовится передача 30 немецких бронемашин Marder 1A3, которые после модернизации будут отправлены на Украину.

Чили впервые приобрела боевые машины пехоты у Германии в 2008 году. Первоначальная поставка включала около 270 единиц. 180 из них были отремонтированы и переданы в чилийские бронетанковые батальоны, а остальные машины были оставлены для использования в качестве запчастей и резерва.

Недавно в Чили разразился скандал: СМИ выяснили, что готовится передача 30 немецких бронемашин Marder...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Газета El Mostrador писала, что сделка готовится в режиме строгой секретности и может представлять собой изменение давней позиции нейтралитета Чили. Но после резонанса чилийские власти стали включать заднюю. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом сообщает онлайн-журнал Defence Blog, специализирующийся на военной тематике.

Так, глава МИД Чили Альберто Ван Клаверен не стал отрицать существование сделки, но дал понять, что на Украину эта техника не попадет.

«В Чили действует положение, запрещающее поставки оружия странам, находящимся в состоянии активного конфликта. Следовательно, никакая операция не может нарушать это общее правило», – сказал он.

«Министерство национальной обороны Чили отказалось от комментариев, но, что примечательно, не стало отрицать, что операция уже началась», – обращает внимание Defence Blog.

Ван Клаверен же, когда ему задали вопрос о возможности схемы передачи бронетехники Украине не напрямую, ответил:

«Очевидно, что чилийское оружие не может находиться на театре конфликта на Украине или где-либо еще».

Он добавил, что «невозможно представить себе продажу оружия Украине, хотя мы политически полностью осуждаем вторжение на Украину».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить