Шум в прессе сорвал тайную поставку немецкой бронетехники ВСУ из Чили

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недавно в Чили разразился скандал: СМИ выяснили, что готовится передача 30 немецких бронемашин Marder 1A3, которые после модернизации будут отправлены на Украину.

Чили впервые приобрела боевые машины пехоты у Германии в 2008 году. Первоначальная поставка включала около 270 единиц. 180 из них были отремонтированы и переданы в чилийские бронетанковые батальоны, а остальные машины были оставлены для использования в качестве запчастей и резерва.

Газета El Mostrador писала, что сделка готовится в режиме строгой секретности и может представлять собой изменение давней позиции нейтралитета Чили. Но после резонанса чилийские власти стали включать заднюю. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом сообщает онлайн-журнал Defence Blog, специализирующийся на военной тематике.

Так, глава МИД Чили Альберто Ван Клаверен не стал отрицать существование сделки, но дал понять, что на Украину эта техника не попадет.

«В Чили действует положение, запрещающее поставки оружия странам, находящимся в состоянии активного конфликта. Следовательно, никакая операция не может нарушать это общее правило», – сказал он.

«Министерство национальной обороны Чили отказалось от комментариев, но, что примечательно, не стало отрицать, что операция уже началась», – обращает внимание Defence Blog.

Ван Клаверен же, когда ему задали вопрос о возможности схемы передачи бронетехники Украине не напрямую, ответил:

«Очевидно, что чилийское оружие не может находиться на театре конфликта на Украине или где-либо еще».

Он добавил, что «невозможно представить себе продажу оружия Украине, хотя мы политически полностью осуждаем вторжение на Украину».