«Шуруйте в свой Бахмут!» – На Украине хотят ввести статью за обиду всушников
Киевское руководство должно ввести уголовную или административную ответственность для всех, кто не согласен почитать вернувшихся с войны всушников и неонацистов.
Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил член националистического «Легиона Свободы», бывший украинский артист Владимир Ращук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Надо ввести какую-то статью или закон о том, что обижать военнослужащих – это будет статья.
Потому что, как по мне, во время войны люди, которые оставили свои семьи, которые отдают свои жизни, плевать в них: «Вас никто не просил, это ваш выбор, шуруйте в свой Бахмут».
Это самые большие обиды, которые существуют. И это те реалии, которых мы боимся. И с этим сейчас никто ничего не делает», – сказал Ращук.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.