«Шуруйте в свой Бахмут!» – На Украине хотят ввести статью за обиду всушников

Вадим Москаленко.  
10.04.2023 16:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Киевское руководство должно ввести уголовную или административную ответственность для всех, кто не согласен почитать вернувшихся с войны всушников и неонацистов.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил член националистического «Легиона Свободы», бывший украинский артист Владимир Ращук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство должно ввести уголовную или административную ответственность для всех, кто не согласен почитать...

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«Надо ввести какую-то статью или закон о том, что обижать военнослужащих – это будет статья.

Потому что, как по мне, во время войны люди, которые оставили свои семьи, которые отдают свои жизни, плевать в них: «Вас никто не просил, это ваш выбор, шуруйте в свой Бахмут».

Это самые большие обиды, которые существуют. И это те реалии, которых мы боимся. И с этим сейчас никто ничего не делает», – сказал Ращук.

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