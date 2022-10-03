Шурыгин: «Мобилизованных не хватает. Готовьте тревожный рюкзак»

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Новости Украины

Для того, чтобы российская армия могла успешно наступать, ей нужно сформировать минимум 850-тысячную группировку.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный публицист Владислав Шурыгин, отвечая на вопрос, ограничится ли Россия одной волной мобилизации.

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«Линия фронта 1000 км. Если один батальон занимает полосу в 5 км, то в первой линии необходимо держать итого 200 батальонов. Умножаем на 500 чел. 100 000 чел. в первом эшелоне. Учитывая силу противника – ещё столько же во втором. Итого 200 000. А ещё артиллерия, обеспечение, разведка, тылы и проч. Ещё 100 000! Итого, фронт – 300 000. Чтобы наступать, нужно иметь ещё не менее двух ударных группировок – это ещё 200 000. Итог: 500 000», – пишет эксперт в своем телеграм-канале.

По его словам, для группировки такой численности нужно еще не менее 200 тысяч резервов, которые должны формироваться в режиме нон-стоп.

«Стоит вспомнить, что, минимум, 20% войск на передовой должны находиться на ротации. Это ещё 150 000. Итого только армия, задействованная на фронте, – это минимум 850 000. Ну, это я считаю так, как меня учили в моём родном ЛВВПУ. С нынешним призывом у нас под ружьём будет где-то половина от этой численности. Вот и считайте, сколько ещё нам нужно резервистов. Чуть-чуть при следующей волне мобилизации нам смогут помочь те, кто сейчас уйдут в запас. Это примерно 80 000 – 90 000, отслуживших в СухВо или годных для службы в них. А остальные, друзья мои, это будем мы с вами. Поэтому мой добрый совет. Пока есть время, готовьте свой «тревожный» рюкзак. Теплое бельё, средства защиты, аптечки и прочую военную «шнягу», – резюмировал Шурыгин.