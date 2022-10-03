Шурыгин: «Мобилизованных не хватает. Готовьте тревожный рюкзак»

03.10.2022  17:32 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина
Новости Украины

Для того, чтобы российская армия могла успешно наступать, ей нужно сформировать минимум 850-тысячную группировку.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный публицист Владислав Шурыгин, отвечая на вопрос, ограничится ли Россия одной волной мобилизации.

Для того, чтобы российская армия могла успешно наступать, ей нужно сформировать минимум 850-тысячную группировку....

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«Линия фронта 1000 км. Если один батальон занимает полосу в 5 км, то в первой линии необходимо держать итого 200 батальонов. Умножаем на 500 чел. 100 000 чел. в первом эшелоне. Учитывая силу противника – ещё столько же во втором. Итого 200 000. А ещё артиллерия, обеспечение, разведка, тылы и проч. Ещё 100 000! Итого, фронт – 300 000.

Чтобы наступать, нужно иметь ещё не менее двух ударных группировок – это ещё 200 000. Итог: 500 000», – пишет эксперт в своем телеграм-канале.

По его словам, для группировки такой численности нужно еще не менее 200 тысяч резервов, которые должны формироваться в режиме нон-стоп.

«Стоит вспомнить, что, минимум, 20% войск на передовой должны находиться на ротации. Это ещё 150 000. Итого только армия, задействованная на фронте, – это минимум 850 000. Ну, это я считаю так, как меня учили в моём родном ЛВВПУ. С нынешним призывом у нас под ружьём будет где-то половина от этой численности. Вот и считайте, сколько ещё нам нужно резервистов.

Чуть-чуть при следующей волне мобилизации нам смогут помочь те, кто сейчас уйдут в запас. Это примерно 80 000 – 90 000, отслуживших в СухВо или годных для службы в них. А остальные, друзья мои, это будем мы с вами. Поэтому мой добрый совет. Пока есть время, готовьте свой «тревожный» рюкзак.  Теплое бельё, средства защиты, аптечки и прочую военную «шнягу», – резюмировал Шурыгин.

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