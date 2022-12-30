Шурыгин: Мы можем начать наступление с территории Белоруссии на Западную Украину

30.12.2022  16:55 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия может ускорить победу на Украине, если откроет несколько фронтов, заставив украинскую армию разрываться и испытывать большие проблемы с обеспечением оружием и техникой.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может ускорить победу на Украине, если откроет несколько фронтов, заставив украинскую армию разрываться...

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По мнению Шурыгина, помощь Запада не помогает Украине как-либо переламывать войну, а всего лишь поддерживает ее боевые возможности.

«С другой стороны, нас в принципе устраивает, что мы не раскрываем еще несколько фронтов, потому что тогда нам придется оборонять и помогать обороняться Белоруссии – это тоже целая проблема будет для нас. Поэтому нам надо сначала спокойно разобраться с Украиной…

Для нас более важна Белоруссия в сегодняшнем ее состоянии, как место, где мы можем разворачивать свои группировки, где мы можем размещать заказы на заводах, использовать промышленность. Опять же, использовать Белоруссию, как некую точку, через которую у нас есть доступ ко многим вещам, которые у нас жестко находятся под санкциями. Нам это сейчас намного более важно», – сказал эксперт.

Он считает, что прямой угрозы Белоруссии сейчас нет, а потому для Москвы она «важна как тыловой район, район сосредоточения».

«С ее территории – да, мы можем начать боевые действия. Я думаю, что это будет даже где-то логично. Особенно, если мы будем наступать в сторону Западной Украины и будем отрезать Западную Украину, перерезая все коммуникации», – заявил Шурыгин.

По мнению эксперта, лучшим решением было бы создание нескольких оперативных направлений для наступления на Украину:

«Количество тяжелого вооружения у них в большом дефиците. Они воюют, что называется из-под ножа – то, что дали, тем и воюют, своего ВПК у Украины нет.

Соответственно, в этом случае, если мы сможем навязать сою линию войны, проведение боевых действий, а именно – не будем ограничиваться только войной на Донбассе, а, как минимум, создадим два-три оперативных направления, как минимум еще два фронта, тогда да, в этом случае Украина начнет испытывать очень серьезные проблемы со своими возможностями», – резюмировал Шурыгин.

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