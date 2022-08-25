Шурыгин: «Мы входим в войну, которую видели в страшном сне»

Новости Украины

Российскому руководству пора переосмыслить масштаб происходящего на Украине конфликта с Западом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, для того, чтобы не стать жертвой войны на истощение, российскому обществу необходимо проявить инициативу и выступить против общего врага.

«Если мы за это время попытаемся дальше играть в «войну сквозь сон», то начнется очень серьезный социальный кризис, начнётся ментально-психологический кризис, потому что общество не может бесконечно игнорировать то, что его постоянно кто-то кусает. Если ты живешь на теле с блохой, то почесываться какое-то время можешь, но потом начинаешь обращать внимание, что весь искусан. Сейчас у нас искусан Севастополь, Крым, границы. Мы все это видим, нам это не нравится. Теперь же оказалось, что нас ударили в самое сердце – произошел теракт в Москве. Та реклама хорошей жизни, которую мы видели по телевидению, должна меняться на рекламу «Служи Родине! Отдай долг Родине, и она твою жизнь сделает по-настоящему достойной», – говорит Шурыгин.

Он порекомендовал распространять не только на частных интернет-ресурсах, но и в рамках государственного теле- и радиовещания информацию о том, где и как можно было бы вступить в ряды добровольческой армии РФ.

«Сегодня близится целая проблема. Мы хотим воевать добровольцами. Для этого создаются десятки добровольческих батальонов, целые объединения, которые полностью укомплектованы добровольцами – ЧВК, казачьи и не только. Чтобы люди шли добровольцами, они должны где-то об этом узнавать. И то, что там тихо по нашим пабликам распространяется, это убогая история, которую проталкивают люди, которые абсолютно не понимают, что такое большая война. Большая война – это когда вся страна понимает, что от каждого лично зависит, сможем ли мы победить или нет. Мы не ставили себе задачу воевать полгода. Была задача проблему решать, но ее не решили. Находимся в этом процессе. Сказать, что мы близки к окончанию абсолютно нельзя. Сказать, что что-то не получается – тоже нельзя. Но мы входим в ту войну, которую в страшном сне видели – в Третью мировую прокси-войну, которая ведется на территории Украины против нас», – подытожил аналитик.

Примечательно, что ранее Шурыгин был настроен куда более оптимистично относительно хода СВО. Так, после отвода российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей он фактически оправдал это решение, заявив, что после боев под украинской столицей группировка украинских военных значительно ослаблена и уже не сможет серьезно вмешаться в ход операции по освобождению Донбасса.

Кроме того, еще в начале мая Шурыгин уверял, что перелом на фронте в пользу союзных войск произойдет в течение двух недель.