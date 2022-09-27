Шурыгин не исключает необходимость второй волны мобилизации

Новости Украины

Ситуация, когда можно было с гордостью говорить, что ВС РФ меньшими силами воюет против превосходящего по численности, но уступающего по выучке и техническому оснащению противника, может перейти в стадию, когда придётся воевать всё так же в меньшинстве, но против равного и по технике врага.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» высказался военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радиоведущий Сергей Мардан задал вопрос о том, достаточно ли 300 тыс. мобилизуемых для того, чтобы переломить текущее положение дел на линии соприкосновения.

«Это сразу удвоение той группировки, которая там есть. Она, конечно, делает ее достаточно плотной, чтобы можно было решать все основные задачи. Но при этом я отлично понимаю, что Украина сейчас точно так же занята формированием своих резервов. И сейчас под Львовом формируется очередной корпус численностью под 67-70 тыс., для которого они сейчас носятся по всей Европе и ищут танки, пушки. Он прошел уже состояние первичного обучения, и теперь ему нужна техника, боевое слаживание. Думаю, что этот корпус появится на фронте месяца через два. Соответственно, в этом случае он даст Украине определенный инструмент… Нельзя сказать, что полное численное превосходство, но, по крайней мере, наша готовность использовать все, что мы накопили, может пытаться хоть как-то нивелировать. Поэтому совершенно не исключаю, что потребуется еще одна волна, чтобы уже окончательно превзойти Украину», – ответил Шурыгин.

Аналитик отметил, что Украина не в состоянии самостоятельно экипировать имеющийся в государстве объем потенциального мобилизационного резерва, однако численное превосходство и возможный американский ленд-лиз продолжают представлять собой серьёзную опасность.

«Украина не та страна, которая способна поставить под ружье всех имеющихся у нее резервистов, потому что не производит сама оружие, она не способна обеспечивать даже нормальным стрелковым оружием. Вовсю идут системы западного образца и «Калашниковы», которые произведены где угодно. Каждые полгода вбрасывать на Украину по 500 танков и 600-700 орудий у нынешнего Запада нет возможности. Поэтому Америка пытается запустить свой знаменитый ленд-лиз, посмотрим, что из этого получится. Это – очень серьезная угроза, но наша задача сейчас – переломить ситуацию, связанную с численным превосходством, потому что ситуация, когда мы с гордостью говорили, что меньшими силами воюем против превосходящего нас по численности, но уступающего по обученности и техническому оснащению противника, мы перешли в ситуацию, когда мы все так же воюем в меньшей численности, но против все так же превосходящего нас по численности и равного нам по технике противника», – сказал Шурыгин.

«То есть в любом случае мы приходим к ситуации объективной необходимости, как минимум, численного паритета на фронте», – уточнил Мардан.

«Это как минимум», – согласился эксперт.