Шурыгин: Нужны маршалы Победы, а не грызущиеся между собой генералы и «руководители ЧВК»

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Одна из причин, по которой украинская ДРГ смогла вторгнуться на территорию России в Белгородской области, – чрезмерная бюрократия и отсутствие координации действий силовых структур возле границы.

Об этом в своем блоге пишет военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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«Уже полгода, как наши пограничные районы стали фронтовой зоной с непрерывными обстрелами, прорывами ДРГ, минированием дорог и атаками дронов, а в чиновничьих головах всё никак не созреет решение о формировании пограничных войск. До сих пор силовые ведомства действуют врозь, сами по себе. Минобороны отдельно, МВД отдельно, «Росгвардия» отдельно, ФСБ отдельно. Координация их деятельности это всегда целая процедура, и регулярно на «стыках» этих ведомств возникают трещины и дыры, в которые враг умело направляет удары. Страна воюет пятнадцать месяцев, но до сих пор в стране нет никакого подобия ГКО – государственного комитета обороны… Нам сегодня нужны маршалы Победы, а не грызущиеся между собой генералы и «руководители ЧВК», нужны «железные наркомы», а не скромные министры работяги. Путин должен стать Сталиным, чтобы не стать Хусейном или Милошевичем, и чтобы Россия не стала Ираком или Югославией», – предостерегает Шурыгин.

Волонтёр Анастасия Кашеварова не сдерживает эмоций:

«С Белгородом фейк, что наступление. Не фейк, что грех не зайти. Блокпосты пустые, противотанковые ежи в поле, а дороги не оборудованы – заходи, кто хочет. На границе пограничники и срочники, которые заказывают на место дислокации пиццу и энергетик. У пацанов ни хера нет, от слова совсем. Ни ружей антидроновых, ни дронов, ни тепловизоров, ни биноклей, ни тяжелой техники. Коробками от пиццы отмашутся. Планирование СВО на уровне рыбки Дори. Уже истерический гогот у всего мира. А пацаны гибнут», – пишет Кашеварова.

Генерал СВР Леонид Решетников в свою очередь напоминает, что о планах прорыва украинских ДРГ ранее неоднократно предупреждали:

«Почему нам не удается пресекать такие акции в зародыше, в самом их начале? Почему надо устраивать бои в наших населенных пунктах, а не в районе КПП, который нацики прошли незаметно? Опять, что ли, неожиданно, вероломно, заманивали? Дозаманиваемся, история должна учить. И что это за официальные формулировки: «выдавливаем». Нациков-диверсантов надо только уничтожать. А если «выдавливать», то на тот свет, и никак иначе», – отмечает Решетников.

«В сегодняшней истории с ДРГ пугает, как легко противник зашел в нашу страну и как долго тянется выбивание противника. Безусловно, шансы продвинуться глубоко были небольшие, но сам прецедент сеет в головах населения не самые хорошие вопросы в отношения государства и чиновников, которые, например, заявляли, что были построены фортификации за большие деньги», – соглашается медиатехнолог Рамиль Харисов.

А вот военный эксперт Александр Артамонов призывает не винить силовиков – по его мнению, для охраны границы банально не хватает личного состава.

«Некоторые чувствительные души уже смакуют новости с границы: недоглядели, как могли и т.д. Другие требуют от меня комментариев. Что ж, извольте! Считал и считаю: единственный вариант- провести еще 2 волны мобилизации по 100 тыс. Каждая. О чем предупреждал месяца 2 назад. За линией фронта пусто. Нет дивизий охраны тыла. А на исконных русских землях надо ставить призывников. Вдоль границы. Без захода за ленту. Против нас воюют на уничтожение».

P.S. Неофициально сообщается, что в Белгородской области уже убито 38 участников украинской ДРГ, еще несколько взяты в плен. Операция продолжается.