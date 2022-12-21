Шурыгин объяснил, почему Зеленского не уничтожили в Артёмовске или Херсоне

21.12.2022  18:13 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 871
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российским руководством принято политическое решение не устранять президента Украины Владимира Зеленского, даже когда он посещает оккупированные ВСУ прифронтовые города, чтобы не делать из него посмертно героя.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российским руководством принято политическое решение не устранять президента Украины Владимира Зеленского, даже когда он...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Был эпос, где было проклятие на некоем царе, как есть проклятие Мидаса, к чему он ни прикоснулся – всё золото, а был ещё другой вариант, может это Вечный жид (Агасфер или Вечный жид — легендарный персонаж, по преданию обречённый скитаться из века в век по земле до Второго пришествия Христа – ред.), то есть человек, который не может умереть.

Зеленский не может умереть – это политическое наше решение ни в коем случае не дать возможность Зеленскому стать посмертно героем, мучеником, святым мучеником. Наши пули будут огибать его и снаряды лететь в сторону. Он должен сесть на скамью подсудимых, либо сбежать и стать в безвестности не пойми кем», – отметил он.

«Я думаю, что у нас он находится во всех списках неприкасаемых, тех, кого трогать нельзя. Я был этим несколько месяцев возмущён, а потом принял и смирился. Я просто понял, что его смерть не решит ровным счётом ничего, кроме того, что она добавит некого флёру украинскому сопротивлению», – объяснил Шурыгин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть