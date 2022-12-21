Шурыгин объяснил, почему Зеленского не уничтожили в Артёмовске или Херсоне

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Российским руководством принято политическое решение не устранять президента Украины Владимира Зеленского, даже когда он посещает оккупированные ВСУ прифронтовые города, чтобы не делать из него посмертно героя.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был эпос, где было проклятие на некоем царе, как есть проклятие Мидаса, к чему он ни прикоснулся – всё золото, а был ещё другой вариант, может это Вечный жид (Агасфер или Вечный жид — легендарный персонаж, по преданию обречённый скитаться из века в век по земле до Второго пришествия Христа – ред.), то есть человек, который не может умереть. Зеленский не может умереть – это политическое наше решение ни в коем случае не дать возможность Зеленскому стать посмертно героем, мучеником, святым мучеником. Наши пули будут огибать его и снаряды лететь в сторону. Он должен сесть на скамью подсудимых, либо сбежать и стать в безвестности не пойми кем», – отметил он.

«Я думаю, что у нас он находится во всех списках неприкасаемых, тех, кого трогать нельзя. Я был этим несколько месяцев возмущён, а потом принял и смирился. Я просто понял, что его смерть не решит ровным счётом ничего, кроме того, что она добавит некого флёру украинскому сопротивлению», – объяснил Шурыгин.