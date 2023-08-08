Шурыгин оценил опасность для ВС РФ немецко-шведской ракеты «Taurus»

Поставляемые Украине Западом ракеты, танки и другие виды вооружения не помогут ей в стратегическом плане. Ко всем новинкам постепенно ВС РФ приспосабливаются и находят противодействие, это же будет и с ракетами «Taurus», которые планирует передать ФРГ.

Об этом в эфире интернет-канала «Медиаметрика» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытка нащупать слабость России с помощью того или иного вида вооружений ведется, начиная с прошлого лета, да даже еще раньше. Мы помним историю про «святую Джавелину», потом была история «три топора», – М777, которые должны вот-вот изменить ситуацию на фронте, мы помним историю, которая была затем, – это появление «Хаймарсов», которые считались чуть ли не переломным оружием, которое полностью поменяет войну. Затем были очень долго разговоры о том, что вот, сейчас пойдут «Леопарды» и все изменится сразу. Потом пошли эти Storm Shadow, потом пошли те же самые «Скальпы», теперь – «Taurus»… Могут ли они что-то изменить на фронте. Надо понимать, что стратегически – ничего. Появление любого вида оружия требует того, чтобы к нему приспособиться и научиться с ним бороться. Когда-то появились «Джавелины», мы к ним очень быстро приспособились, потом «три семерки», – буквально на днях мы отмечали 110-е официальное уничтожение этих гаубиц «три семерки» нашими «Ланцетами»… Ни одно вооружение, которое Запад передал или способен передать в будущем, стратегически никак не влияет на ход боевых действий. Воюют большие батальоны, воюют бригады, воюют армии и воюют, самое главное, системы. Не отдельные какие-то виды вооружений, а воюет система», – заключил он.