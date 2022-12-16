Шурыгин пугает Залужного открытием «третьего фронта»

У Украины катастрофически не хватает техники для наступления, которое они готовили еще с ноября месяца, а то, что Запад выделял летом, уже давно утилизировано.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Залужный летом говорил: «Дайте мне пятьсот танков, дайте мне тысячу орудий, и я совершу чудо». За это время ведь ему столько и дали. Конечно, орудий намного меньше, а танков дали больше трехсот. На сегодняшний момент он опять просит: дайте мне танки, дайте пушки. Вопрос простой, а куда делись те, которые дали? Почему они вдруг не работают? Они делись в одно простое место – в утиль. Их утилизировали. Соответственно, в этом случае наступление, которое сейчас они готовят, они отлично понимают, что для серьезного, масштабного наступления – сил просто у них нет. То есть, резервы они получают, резервы они готовят. Но, во-первых, часть этих резервов они вынуждены все время дербанить на фронт. Эта картина тянется с середины ноября. Первые задачи о наступлении – они говорили о ноябре. Если летний Залужный обещал, обещал, действительно, у него под рукой было чем апеллировать, то нынешний Залужный везде пытается проложить прокладки. Он рассказывает о том, как тяжело на фронте, он рассказывает о том, что ему нужно объяснять солдатам, почему они умываются кровью, что, если русские все-таки начнут накапливать силы, то ситуация ухудшится, что ситуация ухудшится, если мы начнем наступать в январе, а не в феврале», – объяснил ситуацию Шурыгин.

От подчеркнул, что у Украины большой страх открытия второго фронта со стороны Белоруссии, а, если еще откроется «третий», то ситуация у них станет катастрофичной.

«Второе, уже видно очевидно, их огромный страх перед вторым фронтом. Об этом они говорят уже везде. О том, что Белорусское направление для них становится одним из основных. И удары с Белоруссии они, как минимум, прогнозируют и ждут. Просто, они понимают отлично, что будет, если фронт будет не один, где можно легко оперировать туда-сюда – сто километров перебрасывать войска, а когда фронтов станет два. А если их станет три, то ситуация с Украиной не то что критичной, она станет катастрофичной», – сказал эксперт, не уточняя, откуда может открыться «третий фронт».