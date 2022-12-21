Шурыгин рассказал, почему в начале СВО говорили о победе за 10 дней и встрече русских хлебом-солью

Генштаб РФ изначально прогнозировал продолжительность СВО не менее 14-16 месяцев, однако американская пропаганда специально запустила в медиа мнение о победе за 10 дней, чтобы представить дальнейший ход спецоперации как провал российской армии.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы не было такого массированного сразу включения Запада и НАТО, мы бы к маю вопрос решили. Поэтому сказать, что мы вообще непонятно, о чём думали, это не так. Генеральный штаб изначально, я знаю из своих источников, когда оценивал ситуацию, говорил, что такая операция продлится не меньше 14-16 месяцев. На каком этапе 14-16 месяцев превратились в 3? Я не знаю. На каком этапе они превратились в 10 дней, я знаю. Это такая большая пропагандистская американская машина. Причём, я думаю, что это было сделано во многом специально, чтобы накрутить, что русские за 10 дней всё решат, а потом выяснится, что русские провалились – это прекрасный, шикарный пропагандистский ход», – отметил он.

«Я сейчас, до сих пор, хожу на многие шоу, передачи вместе с теми людьми, которые ещё год-полтора назад, кричали: «что вы тут несёте, да первый солдат, когда ступит на нашу родную (они все беженцы с Украины), на нашу украинскую землю, всё рухнет, и люди выйдут с хлебом-солью». Зачем говорили? Я думаю, что это от недалёкости. Это – то же самое, что проводить у нас срез общественного мнения, вот, среди слушателей «Говорит Москва» – да, без вопросов. Но как это можно проецировать на Москву, на страну и так далее. Тот же самый вариант. Среди их родственников, друзей и знакомых все ждали с хлебом-солью, а вся Украина была другой», – объяснил Шурыгин.