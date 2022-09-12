Шурыгин: «Риторика СВО закончена. Мы вошли в состояние войны

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Новости Украины

Украина может продолжить наступление через две недели.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный публицист Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войсковая операция разворачивается от 5 до 10 дней в зависимости от масштабов подготовки. Мы можем отмотать неделю назад, чтобы понять, когда началась украинская наступательная операция. Дальше противнику нужно будет пополнять резервы, восстанавливать боеспособность частей и техники, подвозить новые материальные запасы. Примерно через две недели группировка опять будет готова к активным боевым действиям», – считает эксперт.

Он считает, что стратегическая ситуация на Украине изменилась и требует от России других подходов.

«Для нас следующая неделя будет посвящена тому, что мы будем укрепляться на новых позициях, размышлять над своим ответом. Ситуация на фронте изменилась, потому что мы знаем: у противника появилось до 10 бригад, которые он способен использовать в качестве наступательных соединений. Это требует нашего очень серьезного ответа. На стратегическом уровне изменилось то, что наша старая концепция ведения войны, при которой мы воевали против во много раз превосходящего нас по численности противника, но уступающего нам технически, по вооружению и организационно. Теперь мы получаем противника, который нас все так же превосходит по численности, но становится все больше обучен, нормально вооружен и хорошо организован. Это заставляет нас по-другому подходить ко всей ситуации», – отмечает аналитик.

Он полагает, что России не победить без достижения равенства в живой силе.

«Игра в шахматы, при которой ты заранее даешь противнику фору, закончилась. Закончена красивая риторика про СВО. Мы вошли в состояние войны. Если мы хотим победить, то на формирование каждого нового украинского корпуса мы должны отвечать формированием двух своих. Победить без численного равенства и качественного превосходства мы просто не сможем», – сказал Шурыгин.