Шурыгин: Российская армия преподала урок Украине

16.02.2022  10:43 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия наглядно продемонстрировала, что при необходимости может в сжатые сроки создать необходимую военную группировку на любом направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, давая оценку завершению учений российских войск неподалеку от границ с Украиной.

Россия наглядно продемонстрировала, что при необходимости может в сжатые сроки создать необходимую военную группировку...

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По его словам, учитывая истерию, которая все последние недели нагнеталась западными СМИ вокруг маневров российской армии, сложно предположить, как возвращение войск с учений будет воспринято соседями.

«Хочется надеяться, что урок в Киеве все-таки извлекли. Неслучайно, пока у границ стояли наши войска, на фронте в ДНР и ЛНР продолжалось необычное затишье. Со стороны Украины не было никаких провокаций. Россия показала, что может при необходимости очень быстро создать необходимую группировку сил на любом направлении!», — сказал эксперт «Известиям».

Тем не менее, он убежден, что угроза для республик Донбасса сохраняется.

«Принципиальных изменений в ситуации вокруг республик не произошло. У их границ по-прежнему сосредоточена внушительная группировка украинских войск, подтянуты комплексы ПВО. Проходят учения «Метель-2022». В нынешнем виде Донбасс — это бесконечная история, она будет продолжаться, продолжаться и продолжаться», – резюмировал Шурыгин.

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