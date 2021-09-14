Шурыгин: Российские войска должны быть за рубежом

14.09.2021 13:19 (Мск), Москва, Максим Карпенко

России нужны свои военные базы на территории третьих стран. Они станут «опорными пунктами» для ее присутствия и позволят сэкономить ресурс кораблей, которые находятся в открытом море и усилить влияние России за рубежом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие базы позволяют сохранять и ресурс, и создают некую опорную стенку для нашего пребывания, потому что на базах развертывается, кроме непосредственно инфраструктуры базирования, запасов топлива, продовольствия, боеприпасов – чего угодно, там существует система ПВО, специализированная связь, не только корабельная, но и во всех других вариантах. Естественно, в этом случае мы там можем размещать в том числе и наши контингенты, ту же самую морскую пехоту или ВДВ, или даже в принципе Сухопутные войска, как это когда-то было на Кубе», – сказал Шурыгин.

«Такие базы позволяют поддерживать наших союзников, например, если брать недавние события, то ситуация в Венесуэле, при наличии нашей базы могла бы разрешиться намного раньше и с намного большей эффективностью. Поэтому базы являются опорными нашими точками, в которых мы концентрируем свое военное присутствие, которые позволяют нам небольшими достаточно ресурсами поддерживать свою высокую боеготовность.

Они позволяют отдыхать нашим морякам, если речь идет о пунктах базирования, как например Тартус, который сейчас привели в идеальное состояние и даже развернули ремонтную инфраструктуру, позволяющую делать межпоходновое обслуживание. Поэтому я считаю, что нам необходимы базы», – заявил Шурыгин.

Напомним, ранее Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу взамен на экономическую помощь.