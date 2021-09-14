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14.09.2021 13:19 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика
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Шурыгин: Российские войска должны быть за рубежом

России нужны свои военные базы на территории третьих стран. Они станут «опорными пунктами» для...

России нужны свои военные базы на территории третьих стран. Они станут «опорными пунктами» для ее присутствия и позволят сэкономить ресурс кораблей, которые находятся в открытом море и усилить влияние России за рубежом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие базы позволяют сохранять и ресурс, и создают некую опорную стенку для нашего пребывания, потому что на базах развертывается, кроме непосредственно инфраструктуры базирования, запасов топлива, продовольствия, боеприпасов – чего угодно, там существует система ПВО, специализированная связь, не только корабельная, но и во всех других вариантах. Естественно, в этом случае мы там можем размещать в том числе и наши контингенты, ту же самую морскую пехоту или ВДВ, или даже в принципе Сухопутные войска, как это когда-то было на Кубе», – сказал Шурыгин.

«Такие базы позволяют поддерживать наших союзников, например, если брать недавние события, то ситуация в Венесуэле, при наличии нашей базы могла бы разрешиться намного раньше и с намного большей эффективностью. Поэтому базы являются опорными нашими точками, в которых мы концентрируем свое военное присутствие, которые позволяют нам небольшими достаточно ресурсами поддерживать свою высокую боеготовность.

Они позволяют отдыхать нашим морякам, если речь идет о пунктах базирования, как например Тартус, который сейчас привели в идеальное состояние и даже развернули ремонтную инфраструктуру, позволяющую делать межпоходновое обслуживание. Поэтому я считаю, что нам необходимы базы», – заявил Шурыгин.

Напомним, ранее Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу взамен на экономическую помощь.

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