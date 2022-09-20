Шурыгин: Россия должна готовить свой контрудар

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Новости Украины

Украинские вооруженные формирования не утратили способность проводить наступательные операции, к которым следует готовиться российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный публицист Владислав Шурыгин.

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«Наступление подчиняется законам стратегии и, соответственно, по ним развивается. То есть обычно любое наступление оперативного масштаба занимает от недели до десяти дней — это активная фаза. После чего наступает фаза стабилизации, когда тот, кто наступал пытается зафиксировать результат, если наступление было удачным, выстроить новую оборонительную линию и отвести ударные части на отдых. Такой отдых занимает от двух недель до месяца, в зависимости от того, насколько потрепаны части, какие понесены потери и какие есть ресурсы для их восстановления. Поэтому надо понимать, что украинские силы не разгромлены, они всего лишь потрепаны, и сейчас ВСУ занимаются тем, что восстанавливают свою боеспособность», – сказал Шурыгин «Московскому комсомольцу».

Он предполагает, что «в течение этой недели или следующей ВСУ попытаются где-то нанести удар». При этом аналитик думает, что удар будет меньшей силы, чем на Харьковщине, поскольку ВСУ потратили большие ресурсы.

«До поздней осени, когда упадет листва, раскиснет земля, и ударят морозы, командованию ВСУ очень бы хотелось продемонстрировать еще одно эффектное наступление. Скорее всего, на запорожском направлении или под Херсоном. Поэтому расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Наоборот надо быть готовыми к тому, что скоро противник попытается все повторить. Пока мы видим, что инициативой владеет он», – подчеркнул эксперт.

Также его попросили ответить на вопрос, перешла ли российская армия к стратегической обороне.

«Классическая стратегическая оборона – это многоэшелонированная оборона, когда выстраивается не менее трех последовательно расположенных полос, каждая – глубиной в километр. На первой находятся, в основном войска, на второй – резервы, а третья подготовлена на случай отхода. Вот это называется стратегическая оборона. Скорее всего, мы сейчас выстраиваем оборону, понимая, что возможно новое контрнаступление со стороны ВСУ. Но при этом мы обязаны готовить свой контрудар — готовить резервы, ресурсы и демонстрировать все то, что должна продемонстрировать армия такой огромной страны, как Россия», – резюмировал Шурыгин.