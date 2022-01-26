Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

8,5 тысяч американских военных, о готовности перебросить которых в Восточную Европу объявил Пентагон, не представляют серьезной угрозы для Союзного государства, но обнадеживают Украину и провоцируют ее на войну.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал военный эксперт Влад Шурыгин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Восемь с половиной тысяч военных — это все, что США может перебросить и обеспечить оперативно в районе Прибалтики и Польши. Речь идет в лучшем случае об одной полнокровной армейской бригаде с подразделениями усиления», – сказал Шурыгин «Известиям».

По его словам, даже если речь идет об элитной части, это не та сила, которую можно воспринимать серьезно в качестве угрозы для России или Белоруссии.

«Основные логистические объекты США находятся на территории Германии. А полноценных маршрутов, которые позволяют снабжать более серьезные армейские группировки в Прибалтике и Польше у Соединенных Штатов нет», – отметил аналитик.

В то же время эксперт добавил, что такого рода демонстративные шаги США и НАТО обнадеживают Украину, давая иллюзию разрешения на любые действия, в том числе и обострение обстановки в Донбассе.

Шурыгин также подчеркнул, что скопление сил НАТО у границ Союзного государства неизбежно будет провоцировать соответствующий военный ответ со стороны России и Белоруссии и дальше раскручивать спираль эскалации.

Также он прокомментировал вчерашнюю информацию Минобороны России, которое сообщило и о старте проверки боеготовности ВКС и морской авиации в Южном военном округе. Внеплановые учения с боевой стрельбой пройдут в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях, в них будет задействовано более 60 самолетов и 6 тысяч военных.

«Мы не только проверяем свои силы, но и топчемся по ногам американцев и представителей стран НАТО. Идет военная игра, та самая, которую пропагандисты называют бряцаньем оружием или игрой мускулами. Из этого совершенно не следует, что война начнется завтра. Также из этого не следует, что война не начнется», – резюмировал Шурыгин.