Шурыгин требует дать немедленный ответ директору Института США и Канады «подпиндоснику» Гарбузову

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Россия не имеет права встать в один ряд с супердержавами США и Китаем, она зря взращивает в своем населении имперские иллюзии.

Об этом в своей статье в «Независимой газете» написал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пытаясь сплотить вокруг себя на антизападной платформе бывшие колониальные и угнетенные народы стран Азии, Африки и Латинской Америки, вовлекая их в борьбу со странами «золотого миллиарда», Россия претендует сегодня на роль лидера «глобального большинства». Однако составить реальную конкуренцию США и Китаю и превратиться в самостоятельный геополитический антизападный локомотив она пока так и не сумела. Да и при помощи вновь создаваемой государственной мифологии вряд ли уже сможет. Цель всего этого вполне очевидна – погружающее собственное общество в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом. В условиях информационного века, замещая реалии иллюзиями, Россия словно застыла в прошлом, все еще уповая на царя-батюшку или иную твердую руку верховной власти, пытаясь при этом безуспешно вернуть себе былое величие, утраченные владения и мировое влияние», – пишет Гарбузов.

Его статья возмутила российское экспертное сообщество.

«Я, как благонамеренный гражданин, после вот этого безобразия: категорически требую признать иноагентами и Институт США и Канады им. Арбатова, и конкретно его директора Гарбузова!», – написал в своем тг-канале экономист Михаил Хазин.

Обозреватель «Комсомольской правды» Сергей Мардан указывает, что статья Гарбузова по антигосударственному заряду не уступает выступлениям подозреваемого в экстремизме Игоря Гиркина (Стрелкова).

«Но уважаемый Игорь Иванович Стрелков в настоящее время ввергнут в узилище как экстремист и изменник, а директор Института США и Канады возглавляет бюджетное учреждение и занимает уютный кабинет с кондиционером и секретаршей. Зачем в принципе существует Институт США и Канады? По идее это богоугодное заведение должно существовать исключительно как некий think tank, целью которого должно быть уничтожение стратегического США как стратегического противника России. Но, кажется, господин Гарбузов с этой концепцией не вполне согласен. Почему профильный научный центр, который по хорошему должен быть полностью в структуре ФСБ РФ, возглавляет стипендиат программы Фулбрайт – “крупнейшей из финансируемых правительством США международных программ в области образования”?», – пишет Мардан.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов считает Гарбузова «спящим» агентом западных спецслужб.

«Вот они – “спящие”. Проявляют себя даже в ближайшем окружении. Все без исключения американские грантоеды, которые работают в Институте США и Канады, не чужды очень стереотипного американского русофобского отношения к собственной стране», – считает он.

Военный эксперт Владислав Шурыгин называет статью Гарбузова «предъявой Путину и России». Его такое поведение ученого «ни разу не удивило».

«Интересно другое – момент демарша Гарбузова. Очевидно, что этот подпиндосник четко рассчитал момент. Фактически, он от имени либеральной научной гуманитарной хевры объявил войну Путину и всем тем, кто разделяет его курс. Очевидно, что Гарбузов уверен в своей неприкосновенности. Что научные регалии и связи надёжно защитят его от любой угрозы. И это, конечно, вызов Власти. Она должна сформировать свой ответ. Причём, решительный и очень наглядный. Гарбузов хочет войны? Он должен её получить! И начать нужно с финансовой проверки деятельности этой “конторы”, а затем глубокая корчевка и зачистка. Только так и никак иначе!», – написал Шурыгин.