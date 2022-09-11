Шурыгин: Время работает против России. Есть угроза новых поражений

Новости Украины

Запад использует нерешительность России для укрепления армии Украины. Если сегодня ВСУ уже смогли вытеснить российские войска из Харьковской области, то к весне усиленная НАТО украинская группировка будет еще на порядок мощнее.

Такой прогноз в своем блоге публикует российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Воевать в пол силы больше нельзя. Если мы ещё «не начинали воевать», то очень скоро это может станет диагнозом наших поражений. Нам давно пора начать воевать! С сентября война вошла в качественно новую фазу. В формуле «борьба против превосходящего нас по численности, но слабо обученного и плохо вооружённого противника» мы переходим к фазе войны против хорошо обученного, хорошо вооружённого и превосходящего нас по численности противника. Пока это ещё только тенденция, но усилиями стран НАТО и США уже к весне ВСУ серьёзно изменятся качественно. Надо ли пояснять, что победить в такой войне мы просто не сможем, если не переломим ситуацию. Сейчас на фронте действует первое ударное соединение ВСУ – корпус, имеющий в своём составе до девяти бригад, а под Львовом ускоренными темпами идёт формирование второго такого корпуса, который может вступить в бой уже в конце осени, начале зимы. Для него уже закуплено больше ста пятидесяти французских, британских и итальянских орудий, идёт переброска сюда бронетехники. Главком ВСУ Залужный вполне ясно анонсировал его скорое появление. С такими силами и военно-технической поддержкой НАТО, ВСУ под его командованием планируют нанести нам поражение и откинуть сначала нас до границ весны – лета 2014 года, а за тем и вернуть себе Крым. Планы, безусловно, фантастические, но утопическими их должна сделать наша армия!» – пишет Шурыгин.

Он призвал «добиться превосходства над ВСУ не только в артиллерии, танках и самолётах, но в численности наших сухопутных войск».

«При этом, не просто обуть в сапоги мобилизованных русских мужиков, которым выдали автоматы и отправили на фронт без средств защиты, без связи и обучения, а развернуть широкую и мощную пропагандистскую компанию по набору добровольцев контрактников, людей сознательно выбравших службу и защиту Родины. Нам нужны профессионалы, а не живые волны мобилизованных. События последней недели вполне наглядно показали, что двадцать тысяч хорошо обученных, хорошо экипированных и хорошо вооружённых бойцов резерва ВСУ стоят ста тысяч наскоро собранных и брошенных в бой резервистов, которыми Украина безуспешно сдерживала до этого наше наступление. Секрет нашей будущей победы это мощная система обучения и подготовки наших резервов, которая должна быть развёрнута во всех округах. Это вышедшая на максимальные обороты военная промышленность, которая должна выдавать армии ежемесячно сотни орудий, танков, десятки вертолётов и самолётов. Многие тысячи бронежилетов, касок. Коптеры, барражирующие боеприпасы. Это созданная, наконец, защищённая связь на всех уровнях. И ещё целый список, который легко дополнят те, кто сейчас сражается на Донбассе. И это нужно нам не через год, не к весне, а уже сейчас!» – призывает Шурыгин.