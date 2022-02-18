Шурыгин: «ВСУ будут разгромлены. «Джавелины» и «Стингеры» не помогут»

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Новости Украины

Остающейся на границах с Украиной группировки российских войск вполне достаточно, чтобы остановить наступление ВСУ на республики Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«В случае украинского наступления нашей группировки вполне достаточно, чтобы быстро его остановить. В этом случае возможно повторение истории 2008 года, когда мы тоже закончили учения, отводили войска и Грузия в этот момент нанесла удар. Сейчас у ВС РФ намного больше возможностей. Если украинские войска пойдут в наступление, они будут разгромлены. И поставленные им «Джавелины» и «Стингеры» им не помогут. У нас в любом случае хватит сил, чтобы нанести полное военное поражение», – сказал Шурыгин «Известиям».

Похожего мнения придерживается и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, который также считает, что остающейся на границе российской группировки достаточно, чтобы остановить наступление ВСУ.

«Другой вопрос, что разрядка пока что никуда не ведет. Нет никаких договоренностей по безопасности, нет никаких гарантий невступления в НАТО, никаких гарантий отвода войск, никаких гарантий выполнения Минских соглашений. Ситуация остается подвешенной. Необходимо в первую очередь отвести войска, начать прямые переговоры с ДНР и ЛНР, провести закон об особом статусе Донбасса. Это сразу разрядит обстановку в регионе», – считает Абзалов.