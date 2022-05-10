Шурыгин: Западное оружие лишь продляет агонию Украины

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Новости Украины

Поставки западного оружия лишь продлевают войну на Украине, но не решают ее исход. Это касается и подписанного накануне президентом США Джо Баденом закона о ленд-лизе.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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По его мнению, если бы страны Запада не наполняли Украину своим оружием, спецоперация ВС РФ уже завершилась.

«Безусловно, это опасно, как и любые поставки вооружений, но не более опасно, чем было до этого. Масштабы в этом случае больше и все. Этот закон о ленд-лизе более опасен для Украины, потому что деньги теперь ей никто дарить не будет и придется платить. А хорошее оружие, если попадет, оно, конечно, будет по нам стрелять.

Безусловно, если бы не было этой помощи, вопрос Украины был бы уже закрыт. То, что война продолжается так долго и мы, фактически, находимся в ее начальном этапе, вместо того, чтобы заканчивать, связано с таким масштабным вмешательством Запада. Что нам делать в этой связи? Воевать. Бить, собираться и бить. Готовиться, что появится что-то еще», – заявил Шурыгин.