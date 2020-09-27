Шушкевич распекает Запад за мягкую позицию по Лукашенко

27.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Всего лишь осудить или не признать – это слишком слабая реакция со стороны некоторых стран Запада на тайную инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом по телефонной связи в эфире телеканала «Украина» заявил экс-председатель Верховного совета Белоруссии, подписант Беловежских соглашений Станислав Шушкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу никакой жёсткости в позиции иных стран, по сравнению с Украиной. Потому что эти страны делают такие красивые заявления, а дальше что? А дальше ничего! Что значит, «они не признают» (инаугурацию Лукашенко – ред.)? Что они, отозвали посла?» – возмущался Шушкевич.

«Украина – ближайшая соседка с более чем тысячекилометровой границей с Беларусью, она должна, в общем-то, действовать рассудительно. Украина – более всего пострадавшая от Кремля страна, и она видит, что от Кремля страдает Беларусь, поэтому, мне кажется, что та рассудительность, с которой поступает украинское руководство, оно вполне оправдано», – хвалил украинцев «беловежский зубр».