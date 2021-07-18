Шушкевич устроил антироссийский демарш на пресс-конференции

Бывший глава Верховного совета Белоруссии, подписант преступных Беловежских соглашений Станислав Шушкевич устроил демарш на пресс-конференции в Москве, где обсуждались итоги встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко.

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«Главная тема переговоров Лукашенко и Путина – это сохранение личной власти. Они больные люди, наркоманы. Они увлечены личной властью и ищут способы ее сохранить. Разнообразие этих способов потрясающее: помилование Ходорковского, потом попытка кого-то отравить, угроза всем какой-то ракетой, которой не может быть. Народ уже не терпит в Беларуси этого лживого президента, есть уже определенные силы и в России», – сказал Шушкевич.

Он несколько путано раскритиковал недавнюю статью Путина об Украине, повторив тезисы украинских нацистов об «угнетении всего украинского» в Российской империи и СССР.

«Человек, не имеющий нормального исторического образования, взялся писать, как надо относиться к Украине. 300 лет подавления украинского не замечено. Как это прекратить?

Достоинство у этих людей потеряно. Нужно надеяться, что в их окружении есть люди достойные. Нужно пригласит Юза Алешковского (еврейский поэт, сбежавший из СССР в США, – ред.), который написал песню: товарищ Путин, вы большой ученый, в народознании вы не знаете никакого толка. И пора это обнародовать. Не нужно возвращаться к методам борьбы США за независимость. Там утверждалось право нарда на восстание. Сейчас ближайшее окружение должно обеспечить, чтобы эти народы имели нормальные права», – сказал Шушкевич.