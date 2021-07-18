18.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, русофобия, Украина
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Шушкевич устроил антироссийский демарш на пресс-конференции

Новости УкраиныБывший глава Верховного совета Белоруссии, подписант преступных Беловежских соглашений Станислав Шушкевич устроил демарш на...

Бывший глава Верховного совета Белоруссии, подписант преступных Беловежских соглашений Станислав Шушкевич устроил демарш на пресс-конференции в Москве, где обсуждались итоги встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко.

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«Главная тема переговоров Лукашенко и Путина – это сохранение личной власти. Они больные люди, наркоманы. Они увлечены личной властью и ищут способы ее сохранить. Разнообразие этих способов потрясающее: помилование Ходорковского, потом попытка кого-то отравить, угроза всем какой-то ракетой, которой не может быть. Народ уже не терпит в Беларуси этого лживого президента, есть уже определенные силы и в России», – сказал Шушкевич.

Он несколько путано раскритиковал недавнюю статью Путина об Украине, повторив тезисы украинских нацистов об «угнетении всего украинского» в Российской империи и СССР.

«Человек, не имеющий нормального исторического образования, взялся писать, как надо относиться к Украине. 300 лет подавления украинского не замечено. Как это прекратить?

Достоинство у этих людей потеряно. Нужно надеяться, что в их окружении есть люди достойные. Нужно пригласит Юза Алешковского (еврейский поэт, сбежавший из СССР в США, – ред.), который написал песню: товарищ Путин, вы большой ученый, в народознании вы не знаете никакого толка. И пора это обнародовать. Не нужно возвращаться к методам борьбы США за независимость. Там утверждалось право нарда на восстание. Сейчас ближайшее окружение должно обеспечить, чтобы эти народы имели нормальные права», – сказал Шушкевич.



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