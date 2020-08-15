Шустер боится, что Путин всё-таки поможет Лукашенко

15.08.2020, Москва, Елена Острякова

Половина жителей Украины (даже оставшейся без Крыма и Донбасса) выступает за выжидательную позицию своей страны по ситуации в Белоруссии. За поддержку протестующих выступает чуть более трети участников проекта «Электронная демократия». 12% высказались за то, чтобы поздравить Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Такие итоги опроса, в котором 12 августа приняли участие 13 тысяч украинцев, огласил Савик Шустер, курирующий проект, на своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если взглянуть не демографию, думать в первую очередь о себе призывают женщины и жители Днепра. А за то, чтоб поддержать протестующих, больше всего выступает молодёжь. 41% молодых людей за то, чтобы поддержать. Это больше, чем средняя цифра. Но почти 13% молодых людей за то, чтобы поддержать Лукашенко, а 46% считают, что надо оставаться над сторонами в интересах Украины», – сказал Шустер, обратив внимание на то, что эти молодые люди росли во время «украинских революций».

Сам он считает, что Украина должна поддержать Майдан-Плошчу и не признавать выборы.

«Поэтому я бы на месте украинского правительства, то есть президента и парламента, я бы все же поддержал протестующих. Более того, я бы попросил посла Украины в Минске все же прийти на место гибели (Александра Тайраковского – ред.) и возложить цветы, так же, как это сделали послы ЕС. Можно сказать, что единственный человек, который может гарантировать Александру Лукашенко безопасность, это Владимир Путин. Но это совсем другой сценарий – очень неблагоприятный для Украины», – сказал Шустер.