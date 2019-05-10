Шустер нашёптывает Зеленскому рецепт победы над Россией

10.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский должен сосредоточить усилия на экономике, чтобы в соревновании в этой сфере победить Россию, поскольку военным путем это сделать невозможно.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил телеведущий Савик Шустер, который был вытеснен из эфира вскоре после победы Евромайдана – когда стал ненужным «европейской власти», но намеревающийся вернуться к работе на Украине вновь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин всегда будет использовать силу ради поддержания той ситуации, которая есть. Его вся эта непонятная ситуация на Украине полностью устраивает. Ему не нужен пример благополучной страны рядом.

Хотя Литва и благополучная, она далеко. Он же всё время говорит, что «Украина – это наше». Он ведь никогда не говорил, что Украина – это независимое государство.

С ним надо бороться ассиметрично. Не надо говорить ему: «Ты агрессор, у тебя танки, автоматы». А надо говорить: «В этих подъездах и в этом дерьме, в котором живёт твой народ… А мы хотим построить немножко лучше и подъезды, и от дерьма избавится».

Я бы не разговаривал с Путиным на тему войны, потому что он всегда выиграет. У него армия, он туда все деньги вкладывает. Но у него реально нет экономики, только газ и нефть», – сказал Шустер.

Пропагандист заверил, что россияне якобы предпочли бы видеть в качестве президента не Владимира Путина, а представителя нового поколения Владимира Зеленского.

«Зеленский – человек продвинутый, он в России гораздо симпатичнее, чем Путин. Особенно для элит Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и так далее. Украина привлекает, – потому что она избрала такого человека: 40 лет, новое поколение, классное лицо, хорошие глаза, всё прекрасно. Украина выбрала надежду, а Россия постоянно живёт в страхе. Я бы говорил с Путиным, как с человеком прошлого», – добавил перебежчик.