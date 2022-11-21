Шустер обозвал Россию «язвой на нашем общем теле» и призвал вырезать

Запад попытается уничтожить Россию не только военным путем, но и экономически и политически.

Об этом телеведущий Савик Шустер заявил в интервью жене украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад понимает, что военным путем Россию не победить. Этого недостаточно. Даже если Украина освободит все свои территории и восстановит границу 1991 года, жизнь не будет безопасной. Они будут обстреливать и совершать налеты, убивать людей и разрушать инфраструктуру. Это не победа. Победа, это когда ты можешь строить страну в убежденности, что у тебя мир.

Военная составляющая это одно. Потом есть экономическая составляющая. С 5 декабря это будет новый этап (нефтяное эмбарго – ред.). А потом в феврале, когда и на нефтепродукты будет эмбарго, будет еще один этап. Потом есть третий социально-политический, когда люди недовольны, а в Кремле идут интриги и войны. Эти три составляющие должны идти вместе в гармонии. Запад снабжает Украину в том количестве и такого качества, которое позволяет этим трем компонентам работать одновременно», – вещал Шустер.