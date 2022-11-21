Шустер обозвал Россию «язвой на нашем общем теле» и призвал вырезать

21.11.2022  20:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Запад попытается уничтожить Россию не только военным путем, но и экономически и политически.

Об этом телеведущий Савик Шустер заявил в интервью жене украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад попытается уничтожить Россию не только военным путем, но и экономически и политически. Об...

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«Запад понимает, что военным путем Россию не победить. Этого недостаточно. Даже если Украина освободит все свои территории и восстановит границу 1991 года, жизнь не будет безопасной. Они будут обстреливать и совершать налеты, убивать людей и разрушать инфраструктуру. Это не победа. Победа, это когда ты можешь строить страну в убежденности, что у тебя мир.

Военная составляющая это одно. Потом есть экономическая составляющая. С 5 декабря это будет новый этап (нефтяное эмбарго – ред.). А потом в феврале, когда и на нефтепродукты будет эмбарго, будет еще один этап. Потом есть третий социально-политический, когда люди недовольны, а в Кремле идут интриги и войны. Эти три составляющие должны идти вместе в гармонии. Запад снабжает Украину в том количестве и такого качества, которое позволяет этим трем компонентам работать одновременно», – вещал Шустер.

При этом он признался, что сам бы действовал гораздо жестче.

«Я бы усилил военную поддержку Украины. Я бы больше, чем усилил. Я бы выгнал их на фиг. Потому что я не понимаю, как мы будем находить общий язык. С главой Китая Си может быть разговор. Но здесь нет даже пятачка совместного понимания чего-то, вообще не с кем разговаривать. Поэтому понимая, что это язва на нашем общем теле, давайте ее удалим. Ну что мы будем ждать, что она будет разрастаться и разрастаться», – трепался Шустер.

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