В Варшаве спят и видят, как польские войска заходят на Украину, чтобы ввязаться в прямое боестолкновение с РФ, однако пока что есть общеевропейские обязательства, которые нужно выполнять.

Об этом в интервью Алесе Бацман, киевской журналистке, жене скандально известного антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов Дмитрия Гордона заявил один из подстрекателей кровавой войны на Украине, телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас всё равновесие в Европе сместилось в сторону Восточной Европы, Центральной – сегодня Польша, Словакия, Чехия, эти страны очень много значат именно потому, что они близки к конфликту, они его лучше чувствуют, и их вес намного возрос», – рассуждал он.

«Я уверен, что если Путин начнёт что-нибудь такое ещё более гнусное в Украине или, что он делает сейчас, убивая мирных людей, я думаю, что Польша в индивидуальном порядке, я сейчас читаю интервью польских политиков, и понимаю, что им просто не терпится, они с ужасом смотрят на то, что происходит, и они бы хотели просто вот сейчас – взять и войти туда, и помочь Украине. Но есть какие-то ограничения, которые надо выполнять. Но Европа едина. Пока», – сказал Шустер.