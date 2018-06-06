06.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Шустер предлагает Украине конфедерацию и свою конституцию в каждой области

Украина может все культурные различия между населяющими ее людьми превратить в силу, а не слабость.

Об этом в интервью киевской интернет-газете “Страна” заявил телеведущий Савик Шустер.

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Он подчеркнул, что абсолютно не согласен с утверждением, что президентом Украины может быть только диктатор.

“Украина сегодня в Европе, наверно, самая интересная страна. Две культуры, которые дополняют и воюют друг с другом: одна как бы европейская, западная, и вторая — советская”, – отметил журналист.

“То есть у нас не будет диктатора, потому что Украина раздвоена?”, – уточнило издание.

“А почему Украина — не Швейцария? Почему бы нам не жить по референдуму? Почему бы нам не быть конфедерацией? Почему нам не сказать, что каждая область может иметь свою конституцию? Почему мы не говорим об этом? Почему бы все культурные различия между живущими здесь народами не превратить в силу, а не в слабость?”, – в свою очередь сказал Шустер.