Политнавигатор - Новости России и Украины
05.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Политика, Украина

Шустер пришел к выводу, что Украина расползается по швам


Украина достигла глубочайшего разрыва внутри страны между поколениями, областями и социальными статусами – еще немного и люди этой страны разойдутся окончательно.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил тележурналист Савик Шустер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поразительная социальная несправедливость в стране, и с этим надо заканчивать, потому что ничего хорошего она не даст. Моя карта эмоций показывает, что разрыв уже настолько глубок и между поколениями, и между областями, и между полами – женщинами и мужчинами, что если не начать сшивать сейчас, то это все просто разорвется по швам. Разойдутся люди», – заявил Шустер.

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