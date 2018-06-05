05.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Шустер пришел к выводу, что Украина расползается по швам

Украина достигла глубочайшего разрыва внутри страны между поколениями, областями и социальными статусами – еще немного и люди этой страны разойдутся окончательно.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил тележурналист Савик Шустер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поразительная социальная несправедливость в стране, и с этим надо заканчивать, потому что ничего хорошего она не даст. Моя карта эмоций показывает, что разрыв уже настолько глубок и между поколениями, и между областями, и между полами – женщинами и мужчинами, что если не начать сшивать сейчас, то это все просто разорвется по швам. Разойдутся люди», – заявил Шустер.