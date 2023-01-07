Один из виновных в разжигании кровавой войны на Украине пропагандист Савик Шустер призвал к убийству высшего руководства России.

Об этом он сказал в интервью Алесе Бацман, супруге украинского телешарлатана Дмитрия Гордона.

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«Россия не может быть членом Совета Безопасности ООН после того, что она натворила в Европе. Потому что никто ей не доверяет. Сам Совет Безопасности вообще должен пройти через реформу, но Россия не может быть частью этого механизма, принимающего глобальные мировые решения», – сказал он.

Шустер подчеркнул, что Россия должна быть принудительно лишена ядерного оружия, а все принимающие важные решения деятели – ликвидированы.

«И, начиная отсюда, идёт принудительный отказ от оружия. Если Россия отказывается выполнять, тогда за ней это сделаю другие. Только так.

В ответ Россия может нажать на кнопку, просто от злости, в последний момент. Это надо учитывать. Всех людей, которые такое могут сделать, надо нейтрализовать заранее. Их надо убрать», – резюмировал русофоб.