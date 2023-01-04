Шустер призвал украинцев засыпать Байдена письмами о спасении Саакашвили  

Вадим Москаленко.  
04.01.2023 21:18
  (Мск) , Киев
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Грузия, Дзен, Общество


Поскольку находящийся в грузинской тюрьме политический авантюрист Михаил Саакашвили тяжело болен, жители Украины должны в едином порыве подняться на его защиту.  

Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

Поскольку находящийся в грузинской тюрьме политический авантюрист Михаил Саакашвили тяжело болен, жители Украины должны...

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«У него началась дисфункция мозга. Дисфункция белого вещества в префронтальной коре мозга. Она очень сильно повреждена. Таким образом они превращают Михаила Саакашвили в овощ», – сказал он.  

Шустер подчеркнул, что Михаила Саакашвили «специально» пичкают наркотиками, чтобы ослабить здоровье и вызвать зависимость. 

 

«Его надо срочно доставлять в специализированную клинику. Их не так много в мире, в США такая клиника есть, и он должен через процесс серьёзного детокса», – добавил телеведущий.  

По его мнению, единственный человек, который может что-то навязать Грузии – это президент США Джо Байден. И поэтому украинцы должны засыпать престарелого политика письмами с просьбой об активном вмешательстве. В качестве адресата Шустер указал адрес сайте Белого Дома.  

«Савик написал письмо президенту Байдену про освобождение Саакашвили. И Савик предлагает всем зрителям, которые на сейчас видят, и всем, кому вы это расскажете, сделать то же самое», – поддержала Шустера украинская пропагандистка Алеся Бацман. 

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