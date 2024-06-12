Телеведущий-аферист Савик Шустер хочет, чтобы Украина «освободила» Крым не при нынешней власти в России.

Об этом он заявил в интервью киевской пропагандистке-иноагенту Олесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел, чтобы Крым был освобожден, когда в России будет уже другая власть. Я бы не хотел, чтобы он был освобожден при Путине, потому что это единственное, что Путин может представить народу. Я думаю, что в этом случае он станет реально непредсказуемым. Крым это будет кровоточащая рана, нанесенная Путину и части народа, между прочим.

Я думаю, что количество добровольцев в России увеличится после этого. Поэтому я желаю, чтобы Крым был освобожден при другом правительстве в России», – трепался Шустер.