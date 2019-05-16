16.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Украина
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Шустер шокирован: Украинцы тоскуют по временам Януковича

Пять лет правления постмайданной власти на Украине привели к тому, что население уже с ностальгией вспоминает времена руководства президента Виктора Януковича.

Об этом в интервью промайданному журналисту Юрию Бутусову заявил телеведущий Савик Шустер, который был вытеснен из эфира вскоре после победы Евромайдана, когда стал ненужным «европейской власти», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шустер подчеркнул, что главным итогом «революции гидности» стало то, что население Украины в абсолютном большинстве доверилось комику в роли президента.

«Я бы хотел знать, почему за эти пять лет стало хуже? Почему люди внезапно начинают говорить о временах Януковича. Я уже не говорю про Кучму. Что могло произойти такого, чтобы люди сказали: «Уж лучше пусть будут те». Мы знаем, как они вели себя в стране. Это, конечно, великое поражение революции, которая была… Население Украины было каким в 2005-м, 91-м? Около 50 миллионов. Какое население сейчас? Почему нет переписи населения, почему мы боимся узнать, где люди?..

Потому что никому не выгодно узнать, что сегодня на Украине только 32-33 миллиона людей. А куда делись остальные? Что произошло? Территория. Где целостность Украины? Это итог или это не итог?.. Почему эти пять лет после «революции достоинства» довели до того, что 75% украинцев проголосовали за человека, не зная, что он сделает с ними вообще?», – заявил Шустер.

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