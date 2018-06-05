05.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Шустер вернулся на Украину – обслуживать один из сортов Майдана

Замелькавший вновь после долгого перерыва в эфире украинского ТВ Савик Шустер вернулся в Киев с прицелом на президентские выборы. Эксперты гадают, кого в этот раз будет обслуживать известный манипулятор.

«Понятно, что Савик Шустер мог появиться только под выборы. Страна вступила в новый политический цикл, избирательная кампания, по сути, уже началась. Полным ходом идет формирование штабов и информационных команд. И в одной из этих команд и будет использован Савик Шустер. Судя по первым его выступлениям, работать он будет явно не на стороне действующего президента. Это совершенно очевидно из презентации его книги, из тех акцентов, которые были сделаны на личностных особенностях президента.

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Задача Шустера будет, скорее, негативного толка, чем, собственно говоря, Савик Шустер всю жизнь успешно занимался. Его явление на телеканале NewsOne четко показывает, что его текущая диспозиция – явно не на стороне президента», – сказал «ПолитНавигатору» украинский политолог Андрей Золотарев.

Его коллега киевский политолог Сергей Белашко, напротив, допускает, что Шустер может тайно помогать Порошенко. Например, помогая раскручивать удобного для Банковой спарринг партнера – лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, параллельно понижая рейтинг Юлии Тимошенко.

«Шустер работает на тех, кто ему платит. Кто заплатит – на того и будет работать. Думаю, сейчас он находится в стадии активных переговоров. Возможно, к осени появится какой-то новый политический проект. Вопрос – в чем будет суть этого проекта. Очевидно, что украинская политика дошла до примитивного «кто за кого». Таких площадок может быть несколько. Возможно, будет «Прямой канал», который будет «топить» за Порошенко, может, это будет «Интер», когда будет раскручиваться модель «Порошенко и Бойко», чтобы помножить на ноль Тимошенко. Может, это будет ахметовский канал «Украина», таким образом, Ахметов будет повышать свой политический статус.

В общем, Шустер будет подыгрывать какому-нибудь из политических игроков, которые претендуют на президентский пост. Я не верю, что это будет какое-нибудь объективное шоу, в котором будут представлены разные точки зрения, где будут дискутировать какие-нибудь либералы с коммунистами или коммунисты с националистами, или либералы с националистами, как это было лет пять назад.

Сейчас либерально-националистический дискурс – самое острое, что есть, он проходит практически в одной общей для них парадигме. Не думаю, что Шустер пойдет на то, чтобы эту парадигму как-то порвать. Никаких сенсаций не будет, не будет прямых включений из Донецка и Луганска, обсуждения каких-то действительно острых проблем.

Будет очередное переливание из пустого в порожнее, – «давайте обсудим вероятность принятия закона об Антикоррупционном суде», «давайте обсудим возможную отставку Гройсмана», «будет ли или нет следующий транш МВФ» и т.п. Ну, и спикеры будут соответствующие, типа Вани Крулько, Винника, Лены Сотник, Алены Шкрум, Виктории Войцицкой и т.д. Ну, и плюс пару комбатов-мародеров для, так сказать, маскулинизации дискуссии.

В стране, где постоянно ужесточается цензура, и свободы слова становится все меньше и меньше, нельзя сделать какую-то принципиальную, отличную от общего дискурса программу, где люди будут честно и спокойно высказывать свою точку зрения по самым разным проблемам, и эта точка зрения будет сколь угодно далеко отходить от мейнстрима. Так не бывает.

Поэтому новый проект будет аналогом «Свободы слова» Пинчука, «Черного зеркала» и пр. Разве что сделан он будет более профессионально, и более грамотно будут расставляться акценты – с кем надо дружить, с кем не надо», – пояснил Белашко.