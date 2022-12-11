Шустер жалеет, что Россию не разбомбить, как Югославию

11.12.2022  15:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Балканы, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Бомбардировки НАТО Югославии нужны были для окончания гражданского противостояния, а если таким же образом дестабилизировать обстановку в России, то начнётся война евразийского масштаба.

Об этом в интервью украинской журналистке Алесе Бацман заявил телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бомбардировки НАТО Югославии нужны были для окончания гражданского противостояния, а если таким же образом...

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«Гражданская война в России – это не та война, которую можно будет сдерживать в границах России. Она же перекинется и в Украину, и в Балтийские страны. Это буде очень большая война. Думаю, этого Запад опасается, что мирным путём этого не сделаешь, а вооружённым путём это чревато.

Потому что это война в Европе, с 1945 года такого не было. Югославская война, всё равно она гражданская. Да, это конфликт, в который было вмешано НАТО, и бомбардировки, я всё понимаю. Но это конфликт между двумя большими государствами. В центре Европы Украина? Значит, это война в Европе. Это не война в Украине», – сказал телеведущий.

«А если гражданская война в России, это по большому счёту сегодня гражданская война в Европе. И с точки зрения беженцев, и с точки зрения жертв, жертв и потоков оружия. Это будет даже больше – евроазиатская война», – предупредил Шустер.

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