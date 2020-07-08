08.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Шустера хотят депортировать с Украины


Известный телеведущий Савик Шустер, гражданин Канады и Италии, должен быть депортирован из Украины как лицо, раскалывающее страну.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады и бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Куликова, Шустер является агентом иностранного влияния, работающим против Украины.

«Ленин приезжает через воюющую с Россией Германию из Швейцарии. Как его допустили в Россию? А к нам приезжает Шустер. А к нам приезжает Саакашвили. Я бы вообще не то, что не пускал Шустера, я бы, мало того, сейчас бы его депортировал и приклеил к нему отчет налоговой для того, чтобы в Италии разобрались. Потому что это человек, который в раскол Украины внес колоссальную лепту.

Иностранный человек, который зарабатывает деньги на публичном мошенничестве в Украине. Какая может быть к нему неприязнь – ну чего, маленький бородатый гномик. У меня неприязнь к тому, что он делает, к тому, что он пропагандирует и то, что он пропагандирует, то, что он делает на разрыв страны. Я бы вернул его в Италию и итальянским налоговым органам передал бы все его контракты. Вон, там Игорь Валерьевич порывается», – заявил Куликов.


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