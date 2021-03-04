Шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья Москве содержала четыре смысла

04.03.2021, Ужгород, Олег Хавич

Новости Украины

В ходе скандала вокруг сказанных 3 марта слов премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что за поставку вакцины «Спутник V» он пообещал русским «Закарпатскую Украину», мало кто обратил внимание на то, что такое название нынешней Закарпатской области появилось только в 1944 году, и первым употребил его Иосиф Сталин.

Ведь до 1918 года эта территория называлась «Угорская Русь», а в 1919-1938 годах в Чехословакии её именовали «Подкарпатская Русь» (именно этот топоним до сих пор часто используют в Чехии и Словакии). Выдуманное украинскими националистами название «Карпатская Украина» впервые появилось 30 декабря 1938-го в документах правительства автономной Подкарпатской Руси, но уже 17 марта 1939-го было стёрто с карты венгерскими войсками, занявшими край.

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В то время Москва не рассматривала территорию Подкарпатья как потенциальную часть Советской Украины. В официальной ноте СССР Третьему рейху от 18 марта 1939 года по поводу ликвидации Чехословацкой республики, в частности, констатировалось, что «действия немецкого правительства послужили сигналом к грубому вторжению венгерских войск в Карпатскую Русь и нарушения элементарных прав её населения», без указания каких-либо этнонимов типа «русины» или «украинцы».

После начала Второй мировой войны находившееся в Лондоне правительство Чехословакии в изгнании стало союзником Советского Союза. В конце 1943-го между СССР и Чехословакией был заключён договор сроком на 20 лет, в котором обе стороны обязались восстановить границы, которые имела Чехословакия до Мюнхенского соглашения, то есть с Подкарпатской Русью как её неотъемлемой частью.

Первым признаком того, что всё в корне меняется, стал приказ Сталина от 28 октября 1944 года, в котором было торжественно объявлено, что советские войска накануне «получили на территории Чехословакии контроль над столицей Закарпатской Украины – Ужгородом». Москва вдруг начала оперировать новым понятием «Закарпатская Украина», хотя такой административно-территориальной единицы в Чехословакии никогда не существовало.

Согласно вышеупомянутому договору, в освобождённые от гитлеровцев части Чехословакии должны были назначаться представители чехословацкого правительства, в административных единицах – создаваться национальные комитеты, которые мобилизовали бы мужчин в чехословацкие воинские части, а также организовывали жизнь на освобождённой территории. Однако советские комендатуры парализовали работу чехословацких национальных комитетов.

А уже через несколько недель на конференции в Мукачево была создана Коммунистическая партия Закарпатской Украины во главе с Иваном Туряницей, уроженцем села под Хустом. Туряница, кстати, был до того… поручиком в корпусе генерала Людвига Свободы, с которым и прибыл в Закарпатье.

Своей главной задачей новая партия назвала «воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной», что и было провозглашено 26 ноября 1944 года. Затем Туряница от имени созданного им Национального совета в ультимативной форме обязал чехословацкую администрацию в течение трёх дней покинуть Подкарпатскую Русь и направил руководителю правительства Чехословакии в изгнании Эдварду Бенешу в Лондон письмо с заявлением о том, что «Закарпатская Украина» выходит из состава Чехословакии.

При этом Сталин объяснял Бенешу: СССР здесь ни при чем, это «массовые и спонтанные движения местного населения», русинов и украинцев, которые борются за своё право на самоопределение…

Бенеш сначала был резко против передачи чехословацкой провинции в состав СССР, но после того, как Туряница создал в словацком городе Прешов «Украинскую Народную Прешовскую Раду», которая заявила о желании присоединить часть территории Словакии к УССР и даже послала делегацию в Киев, руководитель правительства Чехословакии сдался.

Под угрозой отделения от своего государства ещё и Словакии Бенеш согласился передать Подкарпатскую Русь в состав СССР при двух условиях: во-первых, это должно произойти после войны и быть утверждено чехословацким парламентом, а во-вторых, советское правительство должно дать гарантии, что не повторит такую же операцию со Словакией. Сталин сослался на право народов на самоопределение, а с Бенешем согласился лишь в одном: окончательное решение вопроса о Закарпатье подождёт, пока не наступит подходящее время.

Официально передача Подкарпатской Руси была оформлена договором между Чехословакией и Советским Союзом от 29 июня 1945 года, который был ратифицирован парламентом Чехословакии и Президиумом Верховного Совета в ноябре того же года. А 22 января 1946-го в составе УССР на основе бывшей чехословацкой провинции была создана нынешняя Закарпатская область.

Естественно, решение об этом принималось не в Киеве, а в Москве, которую и в нынешних Чехии и Словакии многие продолжают обвинять в «аннексии Подкарпатья». Причём зачастую такие обвинения вызваны фантомным страхом потери Словакии или её части.

Хотя нынешний премьер Игорь Матович родился и вырос на западе Словакии, в городе Трнава, который не был объектом претензий Москвы, однако в подсознании этого политика явно оставили след рассказы о ситуации 75-летней давности.

Не стоит считать вырвавшиеся из его уст слова свидетельством подспудных территориальных претензий Словакии к Украине – при этом для Киева всё куда трагичнее. Словацкий премьер, фактически подвергнутый остракизму со стороны Брюсселя за мелкое самостоятельное решение – закупку российской вакцины от коронавируса в условиях отсутствия вакцин западных – прекрасно понимает, что его украинские визави ещё менее независимы в своих действиях. Потому Украину и её территории можно обсуждать с действительно суверенными государствами типа России в качестве объектов, которые можно за что-то пообещать.

И если уж Игорь Матович назвал свои слова о «Закарпатской Украине» неудачной шуткой, то я позволю себе её продолжить. Уверен, что куда большее раздражение эти слова вызвали не в Киеве, а в Будапеште, который, во-первых, имеет куда большее влияние на Закарпатье, а во-вторых – закупил «Спутник V» у России уже больше месяца назад, первым в ЕС, и давно использует при вакцинации венгров.

Ярость премьера Венгрии в отношении главы правительства Словакии (а вся территория этой страны раньше была частью Венгерского Королевства) оказалась столь велика, что именно 3 марта Виктор Орбан заявил: его партия ФИДЕС выходит из состава Европейской народной партии – частью которой является партия Игоря Матовича «Обычные люди»…