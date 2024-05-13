«Шутки кончились»: Россия начала операцию по принуждению Украины к миру – Стариков

Анатолий Лапин.  
13.05.2024 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Наступление на Харьковскую область – это операция по принуждению Украины к миру. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление на Харьковскую область – это операция по принуждению Украины к миру. Об этом в...

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«По науке – это можно сказать, что это принуждение к миру. Но реально – принуждение путем отчикивания территорий. Чем дальше, тем территория будет отчикиваться, отчикиваться и отчикиваться. Здесь можно говорить что угодно и обвинять кого угодно…

По всей видимости, шутки кончились, война будет происходить медленно, как горит степь. Никаких прорывов не будет, чтобы одни сторона не вводила войска НАТО, и вторая сторона – чтобы не было предлога для ввода, а будут отщипывать, отщипывать и отщипывать», – заявил Стариков.

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