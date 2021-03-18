Шутки кончились: Твиттер – на выход, Youtube – в очередь

18.03.2021, Москва, Елена Острякова

Американская социальная сеть «Твиттер» будет отключена в России.

Об этом в youtube-канале «Парламентской газеты» заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если за эти 30 дней администрация «Твиттера» не начнет какого-либо диалога с российской властью, его сигнал заблокируют. Для пользователей это будет означать, что в один прекрасный момент переход по ссылке на «Твиттер» станет невозможным. Но это если «Твиттер» не начнет удалять контент, который является абсолютным злом для всех: детскую порнографию, призывы к суициду, пропаганду наркотиков. Пока никаких предпосылок к этому нет», – сказал Хинштейн.

Он уверен, что ситуация позапрошого года, когда Роскомнадзор не смог заблокировать мессенджер «Телеграм», не повторится.

«В истории с «Твиттером» печальный опыт с «Телеграмом» конечно же будет учтен. Когда говорят, что все будут пользоваться ВПН, это некоторое лукавство. За время, прошедшее с истории с «Телеграмом» многое изменилось. Во-первых, заработал закон о суверенном Рунете. Это означает, что мы способны блокировать любой сигнал и в случае, если сигнал блокируют извне (а такая угроза сохраняется), мы в состоянии поддерживать наш трафик самостоятельно.

Сегодня у государства достаточно вариантов влияния техническими способами. Доступ к ВПН точно так же может быть ограничен. В случае, если пойдет цепная реакция, так и произойдет. У меня нет оснований не доверять специалистам, которые заверяют нас, что эта проблема решается», – сказал Хинштейн.

Он уверен в том, что «Фейсбук» в России отключать не придется, а что касается «Гугл», то пока заменить принадлежащий ему Youtube нечем.

«Государство вместе с бизнесом будет делать все для того, чтобы у Youtube появились достойные конкурентные аналоги. В случае если Youtube отморозится, у людей не должно возникнуть проблем», – сказал Хинштейн.