Шутки кончились. Зачем столько польских жолнежей на белорусской границе?

Милитаристский угар в Польше продолжает нарастать. Режим Дуды–Моравецкого уже вывел свою страну на первое место в НАТО по удельному весу военных расходов, обогнав даже неизменно лидировавшие по этому показателю Соединенные Штаты. В этом году поляки должны будут заплатить за военные амбиции своего руководства 3,90 % от своего ВВП, в то время как американцы – лишь 3,49%.

И останавливаться они на этом не собираются – вчера министр обороны Мариуш Блащак в интервью изданию Rzeczpospolita пообещал за два года создать в Польше самую сильную сухопутную армию в Европе (видимо, в том, что «победоносные» ВСУ дотянут до 2025 года, в Варшаве усомнились).

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Можно, конечно, списать все на предвыборную лихорадку и стремление сохранить контроль над парламентом и правительством правящей партии «Право и справедливость», которая традиционно любит играть на национальных комплексах поляков – русофобии и великопольском реваншизме. Но цена вопроса – десятки миллиардов долларов.

В условиях, когда налоговое бремя стремительно растет… да, к тому же, нужно как-то пристроить миллион украинских беженцев и сотню-другую тысяч белорусских «беглых» – не слишком ли дорого для одних только предвыборных обещаний. Зная польский менталитет, кто бы ни пришел в октябре к власти, откатить процесс милитаризации назад будет очень непросто.

Так, может, такая торопливая и дорогостоящая накачка мускулов неспроста, и Польша на самом деле готовится к войне? Если послушать местных политиков – так и есть. Они готовятся защищаться от «российской агрессии». Вот только Россия не хочет лезть в Польшу от слова «совсем». У нее и без Польши проблем хватает. Горит Украина, тлеет Карабах, в любой момент может взорваться Центральная Азия. А тут еще в Африке, которая стала занимать далеко не последнее место в российской стратегии, со дня на день может вспыхнуть самый масштабный конфликт с начала века. В этой ситуации, даже, будучи русофобами и проводя открыто антироссийскую политику, можно сидеть спокойно и считать пенензы. Если не совершать совсем уж чудовищных безумств – Россия не тронет, ей ни к чему распылять силы еще на один фронт.

Так что все разговоры о российской угрозе – не более, чем пропаганда, рассчитанная на местных, украинских и европейских обывателей. Желание Польши зайти на Украину, якобы, для защиты, да потом там и остаться, под шумок вернув часть территорий агонизирующего государства – это понятно. Под улыбки и обнимашки Дуды с Зеленским вся необходимая для этого работа ведется, особо не скрываясь.

Но для чего тогда наращивать силы на белорусском направлении? Какую угрозу представляет для Польши Белоруссия? Миграционный кризис – это, конечно, неприятно, а посадка руководителя непризнанного Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута, заигравшегося в откровенно подрывную политику, – еще и обидно. Но, согласитесь, это не повод, чтобы выставлять вдоль границы аж 10 тысяч жолнежей (польских солдат, военнослужащих).

Расквартированная под Осиповичами ЧВК Вагнера, которой уже второй месяц пугают поляков – тоже не повод. Несколько тысяч бойцов, не имея сколько-нибудь тяжелого вооружения, могут тренировать белорусских силовиков и участвовать с ними в демонстративных учениях, но точно не могут быть брошены на прорубание Сувалкского коридора.

Как бы ни относиться к Лукашенко, человек он осторожный и во всем, что касается участия Белоруссии во внешних военных конфликтах, тот еще пацифист. Он может говорить резкости и отпускать шуточки про экскурсию вагнеровцев в Варшаву и Жешув, но в реальности будет до последнего уклоняться от столкновения с крупной страной, прямо на границе с которой у него находятся два областных центра из пяти.

Значит войска на белорусском направлении готовятся не для обороны, а для агрессии. В этом нет ничего удивительного – Польша уже третий год ведет себя агрессивно в отношении Белоруссии, тренируя у себя боевиков, не скрывающих своего намерения воевать против правительственных войск республики. Но одними «калиновцами» много не навоюешь, вот и концентрируют вдоль границ профессиональных военных, готовя при этом ситуацию, при которой их можно будет задействовать.

С подготовкой дела, правда, обстоят не очень. В 2020 году установить контроль могло получиться и без интервенции. Ориентированные на Польшу белорусские националисты сами бы привели свою республику на поклон к польскому пану с радостью и чувством выполненного долга. Но не срослось. Пришлось вести долгую и неблагодарную ситуацию по дестабилизации страны. Местные оппозиционеры с задачей не справились – уже через несколько месяцев после августа 2020-го с массовыми беспорядками было покончено.

Организовать хоть какое-то подполье из местных тоже не удалось. Гранты, как водится, были разворованы, а символом провала стал коррупционер Азаров, который, важно надувая щеки, пытался присвоить авторство диверсии в Мачулищах «Байполу», но при этом дважды на дню менял свою версию произошедшего, пока не стало очевидно, что это было дело рук СБУ.

Давление нарастает, и теперь понятно, что шатать Белоруссию изнутри больше некому. Осталось только прямое вовлечение иностранных спецслужб. В первую очередь, украинских, которые такой опыт уже имеют. Не к добру они сейчас заговорили о том, что вагнеровцы готовят крупную провокацию в Мозыре, главной мишенью которой станет местный НПЗ. Прошлой весной подобный, почти дословный, вброс уже делало украинское ГУР, сейчас только безымянные «диверсионные группы» получили громкое и пугающее целевую аудиторию имя. Мозырь – идеальная мишень для украинских диверсантов – до границы недалеко, город относительно крупный, а предприятие – стратегическое и имеющее военное значение. Понятно, что вагнеровцам он не нужен, они уже к командировке в Африку готовятся. А вот Украине и западным недоброжелателям – да.

К угрозе подобных масштабных провокаций, терактов, диверсий и рейдов боевиков в Белоруссии пришло время относиться со всей серьезностью. Шутки кончились. Ставка на дестабилизацию Белоруссии, создание там еще одной горячей точки для России, скорее всего, не сыграет. Но она сделана. Главным выгодополучателем здесь является Польша, которая, как видим, готова и дальше эту ставку повышать.