Шуточное видео 2018 года выдали за свидетельство крушения МиГ-29 в Ливии

08.09.2020, Москва, Виктор Орлов

Видеозапись с российским пилотом, самолет которого якобы был сбит в Ливии, уже появлялась в СМИ в 2018 году. Историю ролика рассказало сетевое издание «Новые ведомости».

Во вторник Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видеозапись эвакуации неизвестного пилота с места экстренного приземления. В описании к ролику не были названы ни локация, ни дата, ни модель якобы сбитого самолета, который ни в каком виде не присутствовал на кадрах.

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Однако другие источники и СМИ почему-то сделали вывод ролик был снят в Ливии, а крушение потерпел именно российский истребитель МиГ-29. Примечательно, что до этого никаких сообщений об этом не было.