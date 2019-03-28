Шутовство Зеленского начали оправдывать спонсорством карателей

28.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Оказавшийся в политике украинский комик Владимир Зеленский должен гордится, когда его называют «клоуном» или «шутом гороховым».

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin.ua» заявил украинский телеведущий и бывший участник «Comedy Club» Сергей Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не готов сегодня, в этой студии, общаться про политика Зеленского. Баллотироваться – это его выбор и его конституционное право, и, насколько я могу судить, у него есть огромная поддержка», – отметил Притула.

Однако сразу после этого телеведущий начал защищать и Зеленского, и себя заодно.

«Но эти фразы а-ля «шут гороховый», когда вы обращаете их в адрес Зеленского, то знайте, что в этой стране есть много людей, которые и меня так называют. Я бы хотел обратиться ко всем хейтерам и юмористам этой страны: каждый раз, когда вы кого-то из нас называете клоуном, вы даже не представляете, какой большой комплимент вы нам делаете. Потому что это одна из сложнейших работ, так могут обзываться и думать, что это обидно, только те, кто никогда никто не работал клоуном, поэтому спасибо вам за такую высокую оценку наших стараний», – заявил шоумен.

Также он попытался выгородить кандидата в президенты, который ранее, во время своих выступлений, в шутливой манере нелестно выражался об Украине, и напомнил, сколько комик сделал полезного для армии.

«Я помню этот прецедент [когда Зеленский в Юрмале сравнил Украину с проституткой], и я, честно, не понял, что произошло, потому что Зеленский далеко не глупый человек, хороший автор и редактор. И я не понял, почему на стадии редакции и фильтрации материалов он пропустил эту шутку.

Уверен, что он не вкладывал именно этот контекст, но я не готов расписываться за Володю и то, что он говорит со сцены. Мне просто было очень обидно, зная, в том числе, и о том, сколько «95 квартал» сделал для армии, сколько там закупалось транспорта, хотя они никогда себя на позиционировали как волонтёрская структура или организация», – добавил Притула.